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Камалия с дочерьми устроила сказочную фотосессию в "стране чудес"

19 августа 2023 11:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Камалия с дочерьми устроила сказочную фотосессию в "стране чудес"
Певица Камалия с дочерьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Камалия устроила яркую фотосессию со своими дочерьми Арабеллой и Мирабеллой. Семья отправилась в сказочный уголок, где и наделала атмосферные фото.

Фотографиями Камалия поделилась в Instagram.

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Камалия в стране чудес

Певица Камалия активно проводит время со своими дочками. Звезда занимается с ними конным спортом, путешествует и не упускает возможности побаловать парком аттракционов. На этот раз Камалия с детьми посетила "сказочную страну".

"Как же здорово снова оказаться в сказке…С девочками в гостях у Алисы в стране Чудес", — подписала фото Камалия.

 

Певица Камалия с дочерьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

 

Певица Камалия с дочерьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

 

Певица Камалия с дочерьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

 

Певица Камалия с дочерьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

 

Певица Камалия с дочерьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

 

Певица Камалия с дочерьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Для выхода с дочерьми певица надела голубой сарафан, а девочки тоже выбрали летний наряд. Подписчики прокомментировали фотографии, отметив, что Арабелла и Мираблла очень подросли за лето.

Камалия в начале лета посетила выпускной своих дочерей в Лондоне, а впоследствии отдохнула с ними в Испании.

Камалия ранее сделала заявление о разводе с мужем Захуром. Несмотря на это, пара, которая уже вместе 20 лет, продолжает вдвоем появляться на концертах, фестивалях и отдыхе.

Ранее певица Камалия отметила с мужем романтическую годовщину в бассейне.

Напомним, Камалия показала празднование дня рождения мужа в семейном кругу.

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