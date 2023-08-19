Камалия с дочерьми устроила сказочную фотосессию в "стране чудес"
Певица Камалия устроила яркую фотосессию со своими дочерьми Арабеллой и Мирабеллой. Семья отправилась в сказочный уголок, где и наделала атмосферные фото.
Фотографиями Камалия поделилась в Instagram.
Камалия в стране чудес
Певица Камалия активно проводит время со своими дочками. Звезда занимается с ними конным спортом, путешествует и не упускает возможности побаловать парком аттракционов. На этот раз Камалия с детьми посетила "сказочную страну".
"Как же здорово снова оказаться в сказке…С девочками в гостях у Алисы в стране Чудес", — подписала фото Камалия.
Для выхода с дочерьми певица надела голубой сарафан, а девочки тоже выбрали летний наряд. Подписчики прокомментировали фотографии, отметив, что Арабелла и Мираблла очень подросли за лето.
Камалия в начале лета посетила выпускной своих дочерей в Лондоне, а впоследствии отдохнула с ними в Испании.
Камалия ранее сделала заявление о разводе с мужем Захуром. Несмотря на это, пара, которая уже вместе 20 лет, продолжает вдвоем появляться на концертах, фестивалях и отдыхе.
Ранее певица Камалия отметила с мужем романтическую годовщину в бассейне.
Напомним, Камалия показала празднование дня рождения мужа в семейном кругу.