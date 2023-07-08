Камалия очаровала семейной идиллией в Лондоне

Певица Камалия и ее муж Мохаммад Захур. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Певица Камалия проведала дочерей на учебе. Артистка восхитила фотографией, на которой позирует со всей семьей.

Фотографию Камалия запостила в своем Instagram.

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Дочери Камалии и ее мужа Мохаммада Захура учатся в Лондоне. Певица приехала к 9-летней Мирабелле и Арабелле в Англию.

"А я поехала обнять, расцеловали своих девочек. Счастлива чувствовать гордость за них на Родительском дне в школе! Девочки очень скучают по Украине и мечтают хоть ненадолго приехать, а папа пообещал очень скоро исполнить их небольшую мечту", — подписала фото с родными Камалия.

Певица Камалия с семьей. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Камалия ранее сделала заявление о разводе с мужем Захуром. Несмотря на это, пара, которая уже вместе 20 лет, продолжает появляться на концертах, фестивалях и отдыхе.

Напомним, певица Камалия испугала поклонников неожиданной новостью. Звезда призналась, что испытывает проблемы со здоровьем.

Ранее самая богатая артистка страны Камалия удивила своих поклонников новой семейной фотографией. Популярная певица показала себя в объятиях мужа Мохаммада Захура, с которым она собиралась развестись.