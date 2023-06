Камалія показала себе в обіймах чоловіка – розлучення відміняється?

Українська співачка Камалія в своєму кліпі на нову пісню "Світло є!". Фото: скриншот з YouTube

Відома українська виконавиця та найбагатша артистка країни Камалія здивувала своїх шанувальників новою сімейною фотографією. Популярна артистка показала себе в обіймах чоловіка Мохаммада Захура, з яким вона збиралася розлучитися.

Відповідну фотографію Камалія розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Варто зазначити, що не так давно українська співачка заявляла, що вона розлучається зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром. Але цього разу Камалія показала себе в обіймах чоловіка, через що з’являються певні сумніви стосовно їхнього розлучення.

"Show must go on!" ХІІ церемонія нагородження премії YUNA Music Awards відбудеться 16 червня 2023 року у Жовтневому палаці, м. Київ, о 18:00. Ми з Захуром будемо присутніми, але цього разу без наших принцес, адже школу ніхто не скасовував, а вони дуже відповідальні учениці)) А ви збираєтеся на YUNA? У касах ще залишилось кілька квитків, поспішайте) Друзі, до зустрічі YUNA!" — написала Камалія.

Користувачі мережі помітили українську виконавицю в обіймах свого чоловіка, з яким вона хотіла розлучитися, та почали писати різні коментарі під її фотографією.

Камалія і Захур,ви — неймовірні,не можу на любуватись вами,ви — справжня українська родина,пишаюсь вами!

Так канікули ж влітку, ви, може, забули дітей з школи забрати? Забирайте і беріть з собою на тусу!

Я така рада, коли у вас все добре і ви разом. Хочу побажати вам щастя. Щоб ваши принцеси вас радували. А ще хочу побажати усім перемоги над кремлівськими злочинцями. Щоб у нас було все добре, а вони сиділи у в'язниці. Скорішої перемоги нам усім

Вже не розводяться????

Ще не розлучилися?

