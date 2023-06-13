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"Вже не розлучаються?": щаслива Камалія показала себе в обіймах свого чоловіка

13 червня 2023 12:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Камалія показала себе в обіймах чоловіка – розлучення відміняється?
Українська співачка Камалія в своєму кліпі на нову пісню "Світло є!". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська виконавиця та найбагатша артистка країни Камалія здивувала своїх шанувальників новою сімейною фотографією. Популярна артистка показала себе в обіймах чоловіка Мохаммада Захура, з яким вона збиралася розлучитися.

Відповідну фотографію Камалія розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Варто зазначити, що не так давно українська співачка заявляла, що вона розлучається зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром. Але цього разу Камалія показала себе в обіймах чоловіка, через що з’являються певні сумніви стосовно їхнього розлучення.

"Show must go on!" ХІІ церемонія нагородження премії YUNA Music Awards відбудеться 16 червня 2023 року у Жовтневому палаці, м. Київ, о 18:00. Ми з Захуром будемо присутніми, але цього разу без наших принцес, адже школу ніхто не скасовував, а вони дуже відповідальні учениці)) А ви збираєтеся на YUNA? У касах ще залишилось кілька квитків, поспішайте) Друзі, до зустрічі YUNA!" — написала Камалія.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Користувачі мережі помітили українську виконавицю в обіймах свого чоловіка, з яким вона хотіла розлучитися, та почали писати різні коментарі під її фотографією.

  • Камалія і Захур,ви — неймовірні,не можу на любуватись вами,ви — справжня українська родина,пишаюсь вами!
  • Так канікули ж влітку, ви, може, забули дітей з школи забрати? Забирайте і беріть з собою на тусу!
  • Я така рада, коли у вас все добре і ви разом. Хочу побажати вам щастя. Щоб ваши принцеси вас радували. А ще хочу побажати усім перемоги над кремлівськими злочинцями. Щоб у нас було все добре, а вони сиділи у в'язниці. Скорішої перемоги нам усім
  • Вже не розводяться????
  • Ще не розлучилися?
Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Камалія показала, як вона підтримала своїх доньок.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Камалія звернулася до співака Олега Скрипки на честь його свята.

Також ми повідомляли про те, що українська виконавиця Камалія показала свій розкішний будинок.

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