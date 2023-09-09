Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Камалія зі сльозами на очах розлучилася з доньками arrow

Камалія зі сльозами на очах розлучилася з доньками

9 вересня 2023 13:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Камалія зі сльозами на очах розлучилася з доньками
Співачка Камалія з родиною. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Камалія відправила доньок Арабеллу та Мірабеллу на навчання за кордон. Зірка емоційно попрощалася з дітьми.

Відео артистка показала у своєму Instagram.

Читайте також:

Емоційне розставання

Співачка Камалія показала, як прощалася зі своїми 10-річними доньками Арабеллою та Мірабеллою, коли вони вирушали до Лондона. Супроводжував дівчат їхній батько, мільярдер Мохаммад Захур.

Артистка у відео сидить у вагоні разом з доньками, ледь стримуючи сльози. Поряд стоїть Мохаммад Захур.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

"Дуже було боляче розлучатися! Провела своїх діточок до Лондона. Сподіваюсь, що на наступних канікулах зустріну їх знову в Києві", — сказала Камалія.

Доньки співачки навчаються і живуть у Лондоні разом з батьком. Провести на вокзалі дівчат прийшла й мама Камалії. Артистка змушена була залишитися у Києві, адже, за її словами, вона має допомагати українцям працювати на перемогу у війні.

Камалія вірить, що зовсім скоро війна закінчиться і Україна здобуде перемогу, а її доньки виростуть патріотками України.

На початку літа Камалія показала у соціальних мережах, що привезла до Києва своїх двох доньок, яких виховує у шлюбі з бізнесменом Мохаммадом Захуром. Дівчата навчаються у Англії.

Нагадаємо, Камалія привітала доньок-принцес з ювілеєм.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Чи означає військовий облік жінок автоматичну мобілізацію

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз