Камалія зі сльозами на очах розлучилася з доньками

Співачка Камалія з родиною. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Співачка Камалія відправила доньок Арабеллу та Мірабеллу на навчання за кордон. Зірка емоційно попрощалася з дітьми.

Відео артистка показала у своєму Instagram.

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Емоційне розставання

Співачка Камалія показала, як прощалася зі своїми 10-річними доньками Арабеллою та Мірабеллою, коли вони вирушали до Лондона. Супроводжував дівчат їхній батько, мільярдер Мохаммад Захур.

Артистка у відео сидить у вагоні разом з доньками, ледь стримуючи сльози. Поряд стоїть Мохаммад Захур.

"Дуже було боляче розлучатися! Провела своїх діточок до Лондона. Сподіваюсь, що на наступних канікулах зустріну їх знову в Києві", — сказала Камалія.

Доньки співачки навчаються і живуть у Лондоні разом з батьком. Провести на вокзалі дівчат прийшла й мама Камалії. Артистка змушена була залишитися у Києві, адже, за її словами, вона має допомагати українцям працювати на перемогу у війні.

Камалія вірить, що зовсім скоро війна закінчиться і Україна здобуде перемогу, а її доньки виростуть патріотками України.

На початку літа Камалія показала у соціальних мережах, що привезла до Києва своїх двох доньок, яких виховує у шлюбі з бізнесменом Мохаммадом Захуром. Дівчата навчаються у Англії.

Нагадаємо, Камалія привітала доньок-принцес з ювілеєм.