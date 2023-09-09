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Камалия со слезами на глазах рассталась с дочерьми

9 сентября 2023 13:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Камалия со слезами на глазах рассталась с дочерьми
Певица Камалия с семьей. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Камалия отправила дочерей Арабеллу и Мирабеллу на обучение за границу. Звезда эмоционально попрощалась с детьми.

Видео артистка показала в своем Instagram.

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Эмоциональное расставание

Певица Камалия показала, как прощалась со своими 10-летними дочерьми Арабеллой и Мирабеллой, когда они отправлялись в Лондон. Сопровождал девочек их отец, миллиардер Мохаммад Захур.

Артистка в видео сидит в вагоне вместе с дочерьми, едва сдерживая слезы. Рядом стоит Мохаммад Захур.

 

"Очень было больно расставаться! Провела своих детишек в Лондон. Надеюсь, что на следующих каникулах встречу их снова в Киеве", — сказала Камалия.

Дочери певицы учатся и живут в Лондоне вместе с отцом. Провести на вокзале девушек пришла и мама Камалии. Артистка вынуждена была остаться в Киеве, ведь, по ее словам, она должна помогать украинцам работать на победу в войне.

Камалия верит, что совсем скоро война закончится и Украина одержит победу, а ее дочери вырастут патриотками Украины.

В начале лета Камалия показала в социальных сетях, что привезла в Киев своих двух дочерей, воспитываемых в браке с бизнесменом Мохаммадом Захуром. Девочки учатся в Англии.

Напомним, Камалия поздравила дочерей-принцесс с юбилеем.

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