Камалия призналась, что у нее диагностировали хроническое заболевание, влияющее на ее внешность

Певица Камалия (настоящее имя Наталья Захур). Фото: 1+1

Певица Камалия (KAMALIYA) за год полномасштабной войны дала множество благотворительных выступлений и выпустила патриотические песни. Постоянные перелеты, пребывание в укрытиях и стресс оказывают негативное влияние на ее здоровье.

В интервью программе "ЖВЛ" певица рассказала о хронической болезни.

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Диагноз 45-летней Камалии — аутоиммунный тиреоидит, также известный как болезнь Хашимото. Это оказывает влияние на внешность, вызывает сильные отеки и, как следствие, набор веса.

"У меня аутоиммунный тиреоидит. Просто начинаю отекать. Я как шарик, туда-сюда, надуваюсь и сдуваюсь. С этим очень тяжело бороться. Сегодня я такая, а завтра могу проснуться, и плюс четыре килограмма. И на лице это отражается, и на лице всему. Мне очень тяжело", — призналась Камалия.

Внешний вид певицы редко, но иногда критикуют в соцсетях. Это огорчает Камалию до слез, но показывать эмоции она не собирается. По словам звезды, она артистка, так что такие вещи недопустимы.

Фрагмент в видео с 10:55

Напомним, ранее мы писали, что Камалия в Пакистане презентовала свою первую песню на родном языке мужчины и клип на нее. Также мы рассказывали, что Камалия получала звонки от Путина и вспомнила, как выступала перед ним.