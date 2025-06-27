Развод Захура и Камалии - что стало причиной

Мохаммад Захур и Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Певица Камалия поделилась с поклонниками новыми подробностями своего развода с бизнесменом Мохаммадом Захуром. Артистка призналась, что стало главной причиной разрыва.

Подробностями звезда поделилась в интервью проекту "НАОДИНЦІ".

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Подробности развода Захура и Камалии

Звезда призналась, что одной из причин развода с миллиардером стали сложные отношения Камалии с дочерью Захура Татьяной от предыдущего брака. Певица услышала самую болезненную фразу от родного человека.

Артистка призналась, что просила своего мужа не селить ее вместе с детьми под одну крышу с детьми от первого брака. По ее словам, Захур очень хотел, чтобы дети нашли между собой общий язык.

"Когда муж выбирает дочь и говорит фразу: "Лучше я с тобой разведусь, чем Таню брошу...", то для меня это было очень обидно. Хотя я не заставляла никого "бросать". Иногда мы говорим такие вещи, даже не задумываясь. Поэтому перед тем, как что-то сказать, надо много раз подумать. Меня обидело то, что он не слушал меня как свою жену", — поделилась она.

Камалия объяснила, что она никогда не позволит оскорблять ее и ее детей. Она не сошлась характерами с бывшей женой Захура. Эмоциональное напряжение постоянно росло и стало причиной разрыва певицы и миллиардера.

"Было много возможностей, куда поехать. Но Захур меня не услышал, как я его не умоляла год. А он хотел, чтобы семья сдружилась. Но это разъединило. Я чувствовала, что это может случиться, зная характеры", — добавила артистка.

Ранее мы писали, что певица потеряла близкого человека. Также мы рассказывали, что телеведущий Вячеслав Соломка резко раскритиковал певицу Камалию и ее творчество.