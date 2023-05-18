Камалии исполнилось 46: где будет праздновать свой день рождения певица
Сегодня, 18 мая, певица Камалия отмечает свой 46-й день рождения. Артистка отложила пышное празднование и отправилась во французский город Канны с благотворительной миссией.
Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент певицы.
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Камалия представит музыкальную программу на Каннском международном кинофестивале, который сейчас проходит на Лазурном побережье. Там в рамках культового мирового события состоится благотворительный вечер украинской культуры — Ukrainian Fashion Film Festival.
Команда UFFF имеет целью подробнее познакомить европейское арт сообщество с душой Украины через ее культуру, моду, кино, искусство и кухню.
"Я очень рада, что именно в свой день рождения имею честь присутствовать на торжественном ежегодном событии — Каннском кинофестивале! В этом году здесь состоится мое выступление и благотворительный аукцион в поддержку проекта поставки эвакуационных машин для раненых на передовую", — прокомментировала планы на день рождения Камалия.
Во время мероприятия в Каннах состоятся презентация фильмов от Госкино, показ коллекций украинских дизайнеров, угощение традиционными блюдами в современной интерпретации, арт корнер с работами украинских ремесленников и художников, а также музыкальные выступления артистов. Ведущим UFFF станет шоумен, комментатор "Евровидения", Тимур Мирошниченко.
Напомним, ранее мы писали, что Камалия отреагировала на слухи о тайной свадьбе в Пакистане. Также мы рассказывали, что на фоне развода Камалия с мужем вдвоем отправились в заграничную поездку.