Каменських офіційно розлучається з Потапом: гучна заява від зіркового блогера

Репер Потап (Олексій Потапенко) та співачка Настя Каменських

Останнім часом в соцмережах активно обговорюють нібито розставання, і можливе розлучення репера Потапа та співачки Насті Каменських. З цього приводу гучну та відверту як для українського шоу-бізнесу заяву зробив блогер Богдан Беспалов.

Відео він опублікував у своєму YouTube-каналі.

Подробиці

Напередодні, Настя Каменських втратила голос через новоутворення у голосових зв’язках, яке наразі не дозволяє їм повноцінно функціонувати. Співачці необхідне термінове лікування, щоб відновити голос. Через це Настя перенесла деякі зі своїх концертів в рамках всеукраїнського туру "Я — Україна" на другу половину квітня.

Блогер запевняє, що таким чином вона хоче відвернути увагу шанувальників від сексуального скандалу, в епіцентрі якого опинився Потап. Експідопічна Олексія Потапенка (справжнє ім’я репера) GIP C в одному з інтерв’ю повідомила, що відомий продюсер пропонував їй секс заради успішної кар’єри, а Каменських удавала, що нічого не помічає.

За інформацією Беспалова, Каменських виступала на корпоративі в Молдові, попри заяви про проблеми з голосом. Втім, цілком можливо, що цей івент був до офіційної заяви Насті.

Блогер запевняє, що зіркова пара почала офіційне розлучення. Так, за словами Беспалова, Настя хоче відсторонитися від Потапа та скандалів. Втім, є й інша причина.

"Потап в черговий раз зрадив Анастасії з людиною з їхнього спільного кола. Ця людина була досить близькою до Каменських. Анастасія цього разу не змогла пробачити, адже до цього вона абсолютно знала про всі погрішності Потапа поза шлюбом, і була готова з цим миритися. Адже там просто комерційний шлюб на вигідних умовах. Домовилися розійтися по-тихому, щоб ніхто не знав", — відверто розповів у своєму відео блогер.

За словами Беспалова, цю інформацію він отримав від своїх інформаторів, яких називає "кошенятами". Ані Каменських, ані Потап на гучну заяву блогера не відреагували.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на день Святого Валентина Потап зізнався в коханні Каменських, втім, вона його у своїй публікації не згадала. Також ми розповідали, в яких стосунках репер Позитив зі своїм колишнім продюсером Потапом.