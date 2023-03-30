Каменских официально разводится с Потапом: громкое заявление от звездного блогера

Рэпер Потап (Алексей Потапенко) и певица Настя Каменских

В последнее время в соцсетях активно обсуждают якобы расставание, и возможный развод рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. По этому поводу громкое и откровенное заявление как для украинского шоу-бизнеса сделал блогер Богдан Беспалов.

Видео он опубликовал в своем YouTube канале.

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Накануне Настя Каменских потеряла голос из-за новообразования в голосовых связях, которое пока не позволяет им полноценно функционировать. Певице необходимо срочное лечение, чтобы восстановить голос. Поэтому Настя перенесла некоторые из своих концертов в рамках всеукраинского тура "Я — Україна" на вторую половину апреля.

Блогер заверяет, что таким образом она хочет отвлечь поклонников от сексуального скандала, в эпицентре которого оказался Потап. Бывшая подопечная Алексея Потапенко (настоящее имя рэпера) GIP C в одном из интервью сообщила, что известный продюсер предлагал ей секс ради успешной карьеры, а Каменских делала вид, что ничего не замечает.

По информации Беспалова, Каменских выступала на корпоративе в Молдове, несмотря на заявления о проблемах с голосом. Впрочем, вполне возможно, что этот ивент был до официального заявления Насти.

Блогер уверяет, что звездная пара начала официальный развод. Так, по словам Беспалова, Настя хочет отстраниться от Потапа и скандалов. Впрочем, есть и другая причина.

"Потап в очередной раз изменил Анастасии с человеком с их общего круга. Этот человек был достаточно близок к Каменских. Анастасия на этот раз не смогла простить, ведь до этого она абсолютно знала обо всех погрешностях Потапа вне брака, и была готова с этим мириться. Ведь там просто коммерческий брак на выгодных условиях. Договорились разойтись по-тихому, чтобы никто не знал", — откровенно рассказал в своем видео блогер.

По словам Беспалова, эту информацию он получил от своих информаторов, которых называет "котятами". Ни Каменских, ни Потап на громкое заявление блогера не отреагировали.

Напомним, ранее мы писали, что на день Святого Валентина Потап признался в любви Каменских, однако она его в своей публикации не вспомнила. Также мы рассказывали, в каких отношениях рэпер Позитив со своим бывшим продюсером Потапом.