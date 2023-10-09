Настя Каменських відвідала театральний майстер-клас для дітей-переселенців

Співачка Настя Каменських на заході з дітьми. Фото: менеджмент артистки

Співачка Настя Каменських завітала на майстер-клас "Світ за ширмою лялькового театру". На заході професійні актори показали дітям та їх батькам специфіку своєї роботи.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистки.

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На майстер-класі в Київському муніципальному академічному театрі ляльок на лівому березі Дніпра його актори поділилися своїми навичками роботи з різними типами ляльок та акторською майстерністю.

Організатором майстер-класу стала ГО "Сенсоріка", з якою співачка співпрацює не перший рік. На майстер-класі в Київському муніципальному академічному театрі ляльок на лівому березі Дніпра його актори Юлія Олексієнко, Ріта Баранова та Петро Чичук поділилися своїми навичками роботи з різними типами ляльок та акторською майстерністю.

Співачка Настя Каменських. Фото: менеджмент артистки

Співачка Настя Каменських. Фото: менеджмент артистки

"Це була неймовірно надихаюча можливість прекрасно провести час разом із дітками, подарувати їм своє тепло та відчути їх тепло у відповідь. Ми обіймались, спілкувались і, звісно, із задоволенням спробували себе у ролі акторів-лялькарів! Мені, як співачці було особливо цікаво подивитись, чим відрізняється ця сторона мистецтва, до якої я ніколи не була дотичною", — сказала співачка.

Діти-переселенці та їх батьки з Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської областей, а також кияни разом із Настею Каменських на годину стали акторами-лялькарями.

Нагадаємо, Настя Каменських зібрала аншлаг у столиці.

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