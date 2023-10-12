Каменских показала неприятную процедуру, которую ей сделала врач-специалист

Певица Настя Каменских. Фото: Instagram/kamenskux

Певица Настя Каменских (NK) посетила своего врача-фониатра. У артистки не проходит аллергия на амброзию. Поэтому Настя решилась на не очень приятную процедуру, которую делает не в первый раз.

Соответствующие видео появились в сториз ее Instagram.

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Настя рассказала, что не чувствует себя больной, но состояние здоровья ее не очень удовлетворяет. По словам врача, в этом вопросе помогли бы дожди, но их в столице нет. Именно поэтому артистке сделали специальную процедуру "Кукушка".

"Лично мне лучше один раз потерпеть и потом спокойно дышать, чем неделями лечиться препаратами", — прокомментировала Настя.

Настя Каменских в больнице. Скриншоты: Instagram/kamenskux

Что именно делала Настя

"Кукушка" — это ЛОР-процедура по промыванию носа специальным аппаратом с отрицательным давлением жидкости. Она помогает эффективно очистить носовую полость и пазухи от обилия гноя и слизи, которые становятся средой для быстрого размножения бактерий.

Процедура зарекомендовала себя при лечении гайморита, поскольку помогает убрать гной и не делать неприятную, болезненную операцию прокола гайморовых пазух. Курс из 5-10 промываний помогает эффективно очистить пазухи, устранить причину гайморита и синусита — скопление слизи.

Напомним, ранее мы писали, как Каменских лечила голосовые связки, из-за которых перенесла старт всеукраинского тура. Также мы рассказывали, что Настя Каменских посетила театральный мастер-класс для детей-переселенцев.