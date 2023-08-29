Каменських показала ніжне фото з Потапом та заговорила про любов

Співачка Настя Каменських з чоловіком Потапом. Фото: instagram.com/kamenskux/

Співачка Настя Каменських порадувала прихильників спільним фото з чоловіком Потапом. Зірки нечасто ділиться спільними фото.

Світлину Каменських опублікувала у своєму Instagram.

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Нехай любов завжди сяє у серці кожного

Настя Каменських зізналася, що не бачить цінності в тому, щоб підкреслювати свої почуття публічно у соцмережах. Зірка переконує, якщо вона нечасто виставляє спільні фото з коханим, це не значить, що у них проблемні стосунки. Цього разу Настя Каменських поміркувала про любов.

Співачка Настя Каменських з чоловіком Потапом. Фото: instagram.com/kamenskux/

"Зараз особливо важливо берегти у собі любов. Любов до себе, до рідних та близьких, до того, що ви робите та до всього, що нас оточує. Бо з любові виходять найкращі речі в житті, вона надихає на творчість, спонукає до добра та відкриває серця для найтепліших емоцій. Коли ми любимо, ми стаємо кращими версіями самих себе. Саме любов робить наше життя яскравішим та значущим, заповнюючи його чуттєвими моментами та незабутніми спогадами. Нехай любов завжди сяє в серці кожного з нас, наповнюючи цим почуттям всіх, хто вас оточує", — коментує співачка.

Артистка нещодавно розповіла, що набрала 7 зайвих кілограмів, але, незважаючи на це, любить себе ще більше. Адже тепер її турбують більш важливі питання. Каменських розповіла, що для неї важливо у стосунках.

"У нас стосунки з чоловіком міцні, ми як містер і місіс Сміт. Для мне головне, коли люди йдуть разом і дивляться в один бік", — ділиться співачка.

Нагадаємо, Настя Каменських влаштувала романтичну фотосесію у мами в селі.

Раніше Потап показав дорослого сина від колишньої дружини.