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Каменских показала нежное фото с Потапом и заговорила о любви

29 августа 2023 10:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Каменских показала нежное фото с Потапом и заговорила о любви
Певица Настя Каменских с мужем Потапом. Фото: instagram.com/kamenskux/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Настя Каменских порадовала поклонников общим фото с мужем Потапом. Звезды не часто делятся общими кадрами.

Фотографию Каменских опубликовала в своем Instagram.

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Пусть любовь всегда сияет в сердце каждого

Настя Каменских призналась, что не видит ценности в том, чтобы подчеркивать свои чувства публично в социальных сетях. Звезда убеждает, если она не часто выставляет общие фотографии с любимым, это не значит, что у них проблемы в отношениях. В этот раз Настя Каменских поразмышляла о любви.

 

Певица Настя Каменских с мужем Потапом. Фото: instagram.com/kamenskux/

"Сейчас особенно важно беречь в себе любовь. Любовь к себе, к родным и близким, к тому, что вы делаете и ко всему, что нас окружает. Потому что из любви выходят лучшие вещи в жизни, она вдохновляет на творчество, побуждает к добру и открывает сердца для самых теплых эмоций. Когда мы любим, мы становимся лучшими версиями самих себя, именно любовь делает нашу жизнь ярче и значимее, заполняя ее чувственными моментами и незабываемыми воспоминаниями. Пусть любовь всегда сияет в сердце каждого из нас, наполняя этим чувством всех, кто вас окружает", — комментирует певица.

Артистка ранее рассказала, что набрала 7 лишних килограммов, но, несмотря на это, любит себя еще больше. Ведь теперь ее занимают более важные вопросы. Каменских рассказала, что для нее важно в отношениях.

"У нас отношения с мужем крепкие, мы как мистер и миссис Смит. Для меня главное, когда люди идут вместе и смотрят в одну сторону",  поделилась певица.

Напомним, Настя Каменских устроила романтическую фотосессию у мамы в селе.

Ранее Потап показал взрослого сына от бывшей жены.

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