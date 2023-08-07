Настя Каменських влаштувала романтичну фотосесію у мами в селі

Співачка Настя Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux/

Співачка Настя Каменських порадувала фоловерів романтичною фотосесіє у рідних місцях. Зірка завітала у село до мами, де провела своє дитинство.

Про це зірка повідомила у своєму Instagram.

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Теплі спогади дитинства

За словами Каменських, їй дуже подобається у селі. Тож вона власноруч сплела вінок з квітів, в якому позувала на фото.

Співачка Настя Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux/

Співачка Настя Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux/

Співачка Настя Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux/

Співачка Настя Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux/

Співачка Настя Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux/

"Коли я приїжджаю в село, де живе моя мама, час рухається повільніше, а серце наповнюється теплом і спокоєм. Місце мого дитинства, де кожна хвилина наповнена прекрасними моментами. Прогулянки серед зелених полів, де розквітають квіти. Стиглі овочі та соковиті фрукти, в повітрі лине аромат стиглої пшениці, а в лісі співають солов'ї. В селі у мами, я завжди відчуваю той особливий зв'язок, який завжди об'єднує нас. Це той чарівний час, коли згадуючи дитинство, все набуває особливих, теплих спогадів і згадки про це місце назавжди залишаються у серці", — прокоментувала артистка поїздку.

Нагадаємо, чоловік Каменських, репер та продюсер Потап, теж частіше радує фоловерів патріотичними дописами. Зірка повернувся з-за кордону й активно веде волонтерську та творчу діяльність. Нещодавно новий допис у соцмережі створив для нього штучний інтелект. Вийшло доволі натхненно.

Раніше Потап зробив селфі з Каменських: зіркова пара нарешті опублікувала спільне фото.