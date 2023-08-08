Потап показав дорослого сина від колишньої дружини

Репер Потап з сином. Фото: instagram.com/realpotap/

Продюсер та репер Потап показав свого дорослого сина Андрія. Хлопець народився у шлюбі артиста з бізнесвумен Іриною Горовою.

Світлиною Потап поділився у своєму Instagram.

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Репер Потап з сином. Фото: instagram.com/realpotap/

"Як тебе не любити?", — пірокоментував фото репер.

Фоловери у коментарях відзначили, що Андрій дуже схожий на свою маму Ірину.

Пізніше репер показав сімейний обід разом з сином та теперішньою дружиною, співачкою Настею Каменських.

Сімейне застілля. Фото: instagram.com/realpotap/

Нагадаємо, Настя Каменських влаштувала романтичну фотосесію у мами в селі.

Раніше чоловік Каменських, репер та продюсер Потап, порадував фоловерів патріотичним дописом, який підготував для нього штучний інтелект. Вийшло доволі натхненно.