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Потап показав дорослого сина від колишньої дружини

8 серпня 2023 13:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Потап показав дорослого сина від колишньої дружини
Репер Потап з сином. Фото: instagram.com/realpotap/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Продюсер та репер Потап показав свого дорослого сина Андрія. Хлопець народився у шлюбі артиста з бізнесвумен Іриною Горовою.

Світлиною Потап поділився у своєму Instagram.

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Репер Потап з сином. Фото: instagram.com/realpotap/

"Як тебе не любити?", — пірокоментував фото репер.

Фоловери у коментарях відзначили, що Андрій дуже схожий на свою маму Ірину.

Пізніше репер показав сімейний обід разом з сином та теперішньою дружиною, співачкою Настею Каменських.

 

Сімейне застілля. Фото: instagram.com/realpotap/

Нагадаємо, Настя Каменських влаштувала романтичну фотосесію у мами в селі.

Раніше чоловік Каменських, репер та продюсер Потап, порадував фоловерів патріотичним дописом, який підготував для нього штучний інтелект. Вийшло доволі натхненно.

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