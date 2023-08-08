Потап показав дорослого сина від колишньої дружини
Продюсер та репер Потап показав свого дорослого сина Андрія. Хлопець народився у шлюбі артиста з бізнесвумен Іриною Горовою.
Світлиною Потап поділився у своєму Instagram.
Потап разом з 14-річним сином прогулявся центром столиці. На селфі щасливий батько позує поруч з хлопцем.
"Як тебе не любити?", — пірокоментував фото репер.
Фоловери у коментарях відзначили, що Андрій дуже схожий на свою маму Ірину.
Пізніше репер показав сімейний обід разом з сином та теперішньою дружиною, співачкою Настею Каменських.
Нагадаємо, Настя Каменських влаштувала романтичну фотосесію у мами в селі.
Раніше чоловік Каменських, репер та продюсер Потап, порадував фоловерів патріотичним дописом, який підготував для нього штучний інтелект. Вийшло доволі натхненно.