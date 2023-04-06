На тлі чуток про розлучення Настю Каменських помітили в столичному парку: вона була не з Потапом

Співачка Настя Каменських

Гучну заяву українського зіркового блогера Богдана Беспалова про офіційне розлучення співачки Насті Каменських та репера Потапа все ще активно обговорюють в соцмережах. Олексій Потапенко вже прокоментував плітки. Каменських тим часом продовжує лікувати горло та активно проводить час в столиці.

У своєму Instagram співачка показала, з ким прогулялась в одному з київських парків.

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Каменських спільно з ГО "Сенсоріка" зустрілась з дітьми, які покинути свої домівки через повномасштабну війну. Всі разом вони відвідали тимчасовий притулок для тварин, що розташований на ВДНГ у Києві. Головною метою цього візиту було подарувати дітям можливість на декілька годин втілити свої мрії в життя. До речі, про те, що компанію їм складе співачка ніхто з них не знав.

Співачка та ГО "Сенсоріка" передали притулку корм для собак та котів, доглядові засоби та амуніцію, а дітям підготували приємні подарунки.

"У мене зараз йде активна підготовка до туру "Я — Україна", також я лікую свої зв'язки, на яких з'явилося новоутворення. Але ці декілька годин з життєрадісними дітьми та тваринами допомогли мені повністю перезавантажитись та вимкнутись від усіх клопотів, відчути незабутні емоції і величезну радість! Якщо у вас немає змоги завести вдома пухнастого улюбленця, ви завжди можете приїхати до притулку, привезти корм та провести час з тваринками. Це буде корисно для вашого ментального здоров'я, а найголовніше — ви зробите добру справу!", — підсумувала Каменських.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Каменських показала, як проходить інтенсивне лікування перед наступними концертами. Також ми розповідали, що фронтмен британського гурту Bring Me the Horizon записав зворушливе відео до українців.