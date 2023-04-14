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Каменских поставила точку в вопросе развода с Потапом: громкое заявление певицы

14 апреля 2023 17:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Каменских поставила точку в вопросе развода с Потапом: громкое заявление певицы
Певица Настя Каменских (NK) и рэпер Алексей Потапенко (Потап). Фото: коллаж Новини.LIVE с публикаций Instagran/kamenskux
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Вероятный официальный развод певицы Насти Каменских и рэпера Потапа (Алексей Потапенко) активно обсуждают в СМИ и соцсетях. Звездная пара отдельно друг от друга накануне сделала лаконичные комментарии по поводу громкого заявления блогера Богдана Беспалова.

Финальную точку в сюжете "ЖВЛ" поставила сама Каменских.

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35-летняя певица заявила, что если они и решат с мужем разойтись, то поклонники об этом услышат именно от них, а не от блогеров.

"Мы не разводимся с мужем. Не развелись и не расстанемся. Пока точно. Я была всегда откровенной и открытой к своим поклонникам, все видели мои блоги, все видели нашу свадьбу. Всем я делилась. Поэтому, если мы захотим что-то подобное сказать, поверьте, вы узнаете первыми от нас. Мы как такой тандем, стараемся друг друга поддерживать. У нас ничего не изменилось, все как было. Поэтому все хорошо", — сказала на камеру Каменских.

Настя добавила, что слухи о разводе — не более чем домыслы аудитории. Певица заверила, что не в ее правилах поднимать свою популярность путем публичных скандалов. Так NK намекнула на экс-подопечную Потапа, рэпершу GIP C, которая в прошлом месяце шокировала заявлением, что бывший продюсер склонял ее к интиму.

"Мы с Лешей всегда строили нашу карьеру с помощью таланта и труда. Кто-то делает это другим способом и пытается благодаря чужому имени и славе себе сделать пиар. Могу разочаровать таких людей, потому что в перспективе результат будет очень маленьким", — подытожила Каменских.

Фрагмент в видео с 09:53

Напомним, ранее мы писали, что Каменских заметили в одном из столичных парков не в компании звездного мужа. Также мы писали, что экс-подопечная Потапа рассказала, почему долго молчала по поводу предложений секса от рэпера.

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