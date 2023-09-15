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Каменських презентувала мініальбом з україномовними хітами

15 вересня 2023 11:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Каменських презентувала мініальбом з україномовними хітами
Співачка Настя Каменських. Фото: Instagram/kamenskux
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні співачка Настя Каменських (NK) анонсувала вихід україномовних версій своїх хітів у мережі. Цього тижня світ побачив світ трек "#Цеємояніч" — перший хіт сольного проєкту артистки. А вже від сьогодні, 15 вересня, у мережі доступні інші композиції, які Каменських переклала з російської.

Про це Настя повідомила у своїх соцмережах.

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Подробиці

В мережі та музичних майданчиках з'явились також такі пісні NK, як "Дівчата рулять", "Червоне вино", "Попа як у Кім". На YouTube-каналі композиції супроводжують текстом в стилістиці караоке. 

"В історії проєкту NK завжди були пісні, виконані як українською, іспанською, так і англійською мовами. У моєму репертуарі завжди було багато україномовних пісень, але оскільки ці пісні полюбилися слухачам, їх завжди очікували. Звичайно, я і сама відчула бажання, щоб вони звучали рідною мовою.  На моїх концертах вже давно виконую їх українською, а сьогодні я ділюся ними на всіх майданчиках", — прокоментувала прем’єру Настя.

В репертуарі Каменських є україномовні хіти, написані в оригіналі. Прихильники артистки знають напам'ять, зокрема, такі пісні, як "Почуття", "Обіцяю", "Тримай", "Додому". Ось вже два роки, як її програма стала повністю україномовною.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Настя Каменських влаштувала романтичну фотосесію у мами в селі. Також ми розповідали, співак Cheev презентував кліп у стилі Sci-Fi.

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