Это моя ночь: Танцювальний хіт Каменських зазвучав українською

Співачка Настя Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux/

Хіт NK (Настя Каменських) "#Цеємояніч" отримав нове звучання. А вже 15 вересня у мережі з'являться такі пісні NK, як "Дівчата рулять", "Червоне вино", "Попа як у Кім".

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент зірки.

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В репертуарі NK вже багато років наявні україномовні хіти. Прихильники артистки знають напам'ять пісні "Почуття", "Обіцяю", "Тримай", "Додому" та багато інших. І вже два роки, як її програма стала повністю україномовною.

"Українська мова — моя перша і рідна. Я спілкуюсь українською в сім’ї та з близькими, з дитинства любила співати українські колядки", — згадує артистка.

Пісню "#Цеємояніч" в українському варіанті Настя Каменських вперше виконала 2 роки тому на одному із благодійних виступів.

"Із самого початку сольного проєкту NK я випустила багато треків українською, які стали справжніми хітами і яким тисячі людей підспівували на концертах на головних міських площах та масштабних фестивалях. А останні 2 роки на благодійних концертах та заходах в підтримку України я виступаю виключно з україномовною програмою. На прохання прихильників, для яких деякі пісні вже по-справжньому знакові та містять у собі спогади про щасливі часи, ми переклали їх українською. Увесь цей час я бачу, з яким захватом та теплом вони сприймаються аудиторією під час моїх виступів. Тому я вирішила випустити ці пісні на цифрових майданчиках, щоб усі охочі могли як слід підготуватися та на моїх концертах заспівати їх зі мною в унісон!" — коментує Каменських.

Почути усі ці пісні наживо можна буде 30 вересня у Палаці "Україна" на сольному концерті Насті Каменських "Я — Україна".

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