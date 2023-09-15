Каменских презентовала мини альбом с украиноязычными хитами

Певица Настя Каменских. Фото: Instagram/kamenskux

Накануне певица Настя Каменских (NK) анонсировала выход украиноязычных версий своих хитов в сети. На этой неделе мир вышел в свет трек "#Цеємояніч" — первый хит сольного проекта артистки. А уже сегодня, 15 сентября, в сети доступны другие композиции, которые Каменских перевела с русского языка.

Об этом Настя сообщила в своих соцсетях.

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В сети и музыкальных площадках появились такие песни NK, как "Дівчата рулять", "Червоне вино", "Попа як у Кім". На YouTube-канале композиции сопровождаются текстом в караоке стилистике.

"В истории проекта NK всегда были песни, исполненные как украинским, испанским, так и английским языками. В моем репертуаре всегда было много украиноязычных песен, но поскольку эти песни полюбились слушателям, их всегда ожидали. Конечно, я и сама испытала желание, чтобы они звучали на родном языке. На моих концертах уже давно исполняю их на украинском, а сегодня я делюсь ими на всех площадках", — прокомментировала премьеру Настя.

В репертуаре Каменских есть украиноязычные хиты, написанные в оригинале. Поклонники артистки знают наизусть, в частности, такие песни, как "Почуття", "Обіцяю", "Тримай", "Додому". Вот уже два года, как ее программа стала полностью украиноязычной.

Напомним, ранее мы писали, что Настя Каменских устроила романтическую фотосессию у мамы в селе. Также мы рассказывали, певец Cheev представил клип в стиле Sci-Fi.