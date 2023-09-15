Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Каменских презентовала мини альбом с украиноязычными хитами arrow

Каменских презентовала мини альбом с украиноязычными хитами

15 сентября 2023 11:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Каменских презентовала мини альбом с украиноязычными хитами
Певица Настя Каменских. Фото: Instagram/kamenskux
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне певица Настя Каменских (NK) анонсировала выход украиноязычных версий своих хитов в сети. На этой неделе мир вышел в свет трек "#Цеємояніч" — первый хит сольного проекта артистки. А уже сегодня, 15 сентября, в сети доступны другие композиции, которые Каменских перевела с русского языка.

Об этом Настя сообщила в своих соцсетях.

Читайте также:

Подробности

В сети и музыкальных площадках появились такие песни NK, как "Дівчата рулять", "Червоне вино", "Попа як у Кім". На YouTube-канале композиции сопровождаются текстом в караоке стилистике.

"В истории проекта NK всегда были песни, исполненные как украинским, испанским, так и английским языками. В моем репертуаре всегда было много украиноязычных песен, но поскольку эти песни полюбились слушателям, их всегда ожидали. Конечно, я и сама испытала желание, чтобы они звучали на родном языке. На моих концертах уже давно исполняю их на украинском, а сегодня я делюсь ими на всех площадках", — прокомментировала премьеру Настя.

В репертуаре Каменских есть украиноязычные хиты, написанные в оригинале. Поклонники артистки знают наизусть, в частности, такие песни, как "Почуття", "Обіцяю", "Тримай", "Додому". Вот уже два года, как ее программа стала полностью украиноязычной.

Напомним, ранее мы писали, что Настя Каменских устроила романтическую фотосессию у мамы в селе. Также мы рассказывали, певец Cheev представил клип в стиле Sci-Fi.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Станут ли на военный учет женщины-депутаты: ответ нардепа ВРУ

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз