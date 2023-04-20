Каменских представила патриотическую капсульную коллекцию одежды

Певица Настя Каменских. Фото: gepur.com

После несколько недельного лечения голосовых связок певица Настя Каменских таки отправляется в свой тур "Я — Україна". В канун первого концерта артистка представила коллекцию патриотической одежды в коллаборации с одним из украинских брендов.

Об этом Каменских сообщила в своем Instagram.

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Коллекция певицы

Патриотическая капсульная коллекция Каменских готовилась специально перед туром. Одежду можно будет приобрести прямо на концертах. Первый, кстати, состоится уже сегодня, 20 апреля, в Житомире.

"Это не просто одежда, это — символ тех эмоций, которые мы с вами переживаем сейчас, та памятная деталь, которая может напоминать вам о наших встречах еще долгое время. На вещах изображены ключевые фразы из моей песни "Я — Україна", а также важные элементы украинской культуры", — написала Каменских.

Цены на товары от Каменских стартуют от 119 гривен.

Напомним, ранее мы писали, что Каменских поставила точку в вопросе якобы официального развода с рэпером Потапом. Также мы рассказывали, что экс-участница группы The Pussycat Dolls, американская певица и актриса Николь Шерзингер выбрала на музыкальную премию платье от украинского бренда.