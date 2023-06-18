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Каменських прокоментувала заочну ТРО Потапа та його скандальний трек "Волонтер"

18 червня 2023 09:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Каменських прокоментувала заочну ТРО Потапа та його скандальний трек "Волонтер"
Співачка Настя Каменських (NK). Скриншот: YouTube/mashaefrosynina
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні співачка Настя Каменських (NK) дала велике інтерв’ю шоувумен Маші Єфросиніній. В ньому, зокрема, вона прокоментувала діяльність свого чоловіка, репера Потапа (Олексія Потапенка). 

Інтерв’ю доступне на YouTube-каналі Єфросиніної.

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Про ТрО

Минулого року Потап заявив, що він хотів захищати Україну на фронті. В той момент співак був закордоном. Однак, його батько наполіг на тому, аби репер спочатку пішов до ТрО, і записав його. 

"Я записався в тероборону заочно і вирішив, що буду робити далі те, що вмію. Доносити все про Україну", — розповідав тоді Потап.

Репера за таку позицію захейтили. В інтерв’ю Єфросиніній Каменських вперше прокоментувала той скандал. 

"Ми з ним не близнюки. Він — окрема особистість. І він — теж людина, яка проходить свої етапи. Моя головна роль як дружини, української жінки,  незважаючи ні на що, підтримати свого чоловіка. І я вважаю, що ця позиція правильна. Бувають помилки. Але він нічого поганого не зробив. Ні я, ні мій чоловік", — сказала Настя.

Фрагмент у відео з 01:06:40

Про пісню "Волонтер"

Цю композицію Потап випустив в лютому цього року. Трек обурив суспільство через наступні рядки: "Ой, мамо, не питай, з ким була, і де ночі провела. Я була з хлопцями, бійцями — я волонтерила".

Настя попросила всіх не забувати, що Потап теж людина, і може помилятися. Після прослуховування пісня Каменських нічого образливого не почула. 

"Не хочу це виправдовувати. Я просто хочу сказати, що Льоша цього не хотів. Закцентувати на цьому увагу і чимось образити, ну як людина написала навмисно, щоб когось образити? Це просто так сталося", — підсумувала Каменських.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки грошей Каменських зібрала для військових у своєму турі "Я — Україна". Також ми розповідали, що Каменських "послала" Путіна слідом за кораблем.

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