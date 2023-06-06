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Каменських прозвітувала, скільки грошей зібрала в турі для військових

6 червня 2023 08:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Каменських прозвітувала, скільки грошей зібрала в турі для військових
Співачка Настя Каменських. Фото: Instagram/kamenskux
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно, співачка Настя Каменських завершила першу частину свого благодійного туру "Я — Україна". Артистка прозвітувала про суму, яку вона задонатила на потреби військовим.

Відповідна публікація з’явилась у соцмережах Каменських. 

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Подробиці 

Співачкою, її командою та шанувальниками Насті, які приходили на концерти, було зібрано близько 750 тисяч гривень на військові потреби. За ці кошти вдалося придбати три автомобілі, які вже прибули в Україну та після всіх етапів підготовки будуть відправлені на передову, щоб допомагати нашим захисникам боротись з ворогом.

"Я неймовірно вдячна всім українцям, які приходили на концерти, донатили та брали участь у благодійних аукціонах! Разом нам вдалося придбати автомобілі за запитом від Нацгвардії і я щиро сподіваюся, що вже скоро вони стануть надійними наших захисників та допоможуть їм боронити нашу Україну", — прокоментувала співачка.

Також спільно із ГО "Сенсоріка" артистка розіслала близько двох тонн гуманітарної допомоги. Частина відправилась до дитячих будинків, зокрема в Дніпровський дитячий будинок-інтернат та Первомайський центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Частина пакунків, сформованих для немовлят, була розіслана багатодітним мамам, мамам ВПО та мамам дітей з проблеми зі здоров’ям.

Співачка Настя Каменських та гуманітарна допомога. Фото: менеджмент артистки

Нагадаємо, раніше ми писали, що команда Каменських підбила підсумки першої частини всеукраїнського туру "Я — Україна". також ми розповідали,  учасник гурту 5'nizza, співак Сергій Бабкін прозвітував, скільки грошей та кому саме він задонатив в травні цього року.

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