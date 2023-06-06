Каменських прозвітувала, скільки грошей зібрала в турі для військових
Нещодавно, співачка Настя Каменських завершила першу частину свого благодійного туру "Я — Україна". Артистка прозвітувала про суму, яку вона задонатила на потреби військовим.
Відповідна публікація з’явилась у соцмережах Каменських.
Подробиці
Співачкою, її командою та шанувальниками Насті, які приходили на концерти, було зібрано близько 750 тисяч гривень на військові потреби. За ці кошти вдалося придбати три автомобілі, які вже прибули в Україну та після всіх етапів підготовки будуть відправлені на передову, щоб допомагати нашим захисникам боротись з ворогом.
"Я неймовірно вдячна всім українцям, які приходили на концерти, донатили та брали участь у благодійних аукціонах! Разом нам вдалося придбати автомобілі за запитом від Нацгвардії і я щиро сподіваюся, що вже скоро вони стануть надійними наших захисників та допоможуть їм боронити нашу Україну", — прокоментувала співачка.
Також спільно із ГО "Сенсоріка" артистка розіслала близько двох тонн гуманітарної допомоги. Частина відправилась до дитячих будинків, зокрема в Дніпровський дитячий будинок-інтернат та Первомайський центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Частина пакунків, сформованих для немовлят, була розіслана багатодітним мамам, мамам ВПО та мамам дітей з проблеми зі здоров’ям.
Нагадаємо, раніше ми писали, що команда Каменських підбила підсумки першої частини всеукраїнського туру "Я — Україна". також ми розповідали, учасник гурту 5'nizza, співак Сергій Бабкін прозвітував, скільки грошей та кому саме він задонатив в травні цього року.