Каменских прокомментировала заочную ТРО Потапа и его скандальный трек "Волонтер"

Певица Настя Каменских (NK). Скриншот: YouTube/mashaefrosynina

Накануне певица Настя Каменских (NK) дала большое интервью шоувумен Маше Ефросининой. В нем, в частности, она прокомментировала деятельность своего мужа, рэпера Потапа (Алексея Потапенко).

Интервью доступно на YouTube-канале Ефросининой.

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О ТрО

В прошлом году Потап заявил, что хотел защищать Украину на фронте. В тот момент певец был заграницей. Однако его отец настоял на том, чтобы рэпер сначала пошел в ТрО, и записал его.

"Я записался в терроборону заочно и решил, что буду делать дальше то, что умею. Доносить все об Украине", — рассказывал тогда Потап.

Рэпера за такую позицию захейтили. В интервью Ефросининой Каменских впервые прокомментировала этот скандал.

"Мы с ним не близнецы. Он — отдельная личность. И он — тоже человек, который проходит свои этапы. Моя главная роль как жены, украинской женщины, несмотря ни на что, поддержать своего мужа. И я считаю, что эта позиция верна. Бывают ошибки. Но он ничего плохого не сделал. Ни я, ни мой муж", — сказала Настя.

Фрагмент в видео с 01:06:40

О песне "Волонтер"

Композицию Потап выпустил в феврале этого года. Трек возмутил общество из-за следующих строчек: "Ой, мама, не спрашивай, с кем была, и где ночи провела. Я была с парнями, бойцами — я волонтерила".

Настя попросила всех не забывать, что Потап тоже человек и может ошибаться. После прослушивания песня Каменских ничего обидного не услышала.

"Не хочу это оправдывать. Я просто хочу сказать, что Леша этого не хотел. Акцентировать на этом внимание и чем-то оскорбить, ну как человек написал специально, чтобы кого-то оскорбить? Это просто так произошло", — подытожила Каменских.

Напомним, ранее мы писали, сколько денег Каменских собрала для военных в своем туре "Я — Україна". Также мы рассказывали, что Каменских "послала" Путина вслед за кораблем.