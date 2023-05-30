Настя Каменських "послала" Путіна слідом за кораблем

Співачка Настя Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux

Співачка Настя Каменських колоритно відповіла російському диктатору Володимиру Путіну. Зірка вдягнула кофту з відповідним написом.

Фото Каменських запостила у Instagram.

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Співачка знялась у рожевому светрі з меседжем, адресованим Путіну: F*ck You Putin. Що в перекладі з англійської, "Путін, йди слідом за російським кораблем".

"Регулярні ракетні атаки та атаки дронами. Вони тероризують мирне населення, тому що сподіваються залякати та виснажити. Але ми не зламаємося та не здамося.Тому що сильні та непереможні!", — підписала світлину артистка.

Прихильники Каменьских вподобали її нове вбрання, але дехто зауважив, що краще більше робити добрих справ на користь країни, ніж просто вдягнути кофту. Також дехто поцікавився, чи є такий самий светр у чоловіка Насті, репера Потапа.

До реі, у подібному светрі, але іншого кольору, раніше була помічена супермодель Аліна Байкова. Красуня з'явилася на відкритті Тижня моди в Нью-Йорку (США) в яскравій жовтій оверсайз кофті-сукні з величезними літерами, яки склали таку ж фразу.

Нагадаємо, українську модель Аліну Байкову затримали на червоній доріжці у Каннах. Все через те, що вона висловила активну підтримку Україні. Манекенниця завітала на червону доріжку Каннського фестивалю у футболці з меседжем, адресованому Путіну. Величезні літери склали фразу F*ck You Putin. Але Байкову попросили залишити захід.

За модель вструпилися її зіркові колеги. Так дизайнер Андре Тан не залишився осторонь інциденту, який стався у Каннах. Модельєр засудив дії організаторів кінофестивалю.

"Світ, прокинься! Фраза "Поза політикою" наразі прирівнюється до позиції ЗА війну. Це те саме, що стояти на боці ворогів свободи та людських прав, замовчуючи їх злочини. Ми не можемо дозволити собі бути байдужими! І не дамо забути світові, що коїться у нашій країні кожного дня! Кричимо та підтримуймо українське! Слава Україні 🇺🇦", — прокоментував дизайнер.

Нагадаємо, на Каннському міжнародному кінофестивалі, який зараз триває у Франції, українська блогерка та фітнес-тренерка Ілона Чернобай влаштувала гучну акцію, під час якої облила себе червоною фарбою.