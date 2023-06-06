Каменских отчиталась, сколько денег собрала в туре для военных

Певица Настя Каменских. Фото: Instagram/kamenskux

Недавно певица Настя Каменских завершила первую часть своего благотворительного тура "Я — Україна". Артистка отчиталась о сумме, которую она задонатила на нужды военным.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Каменских.

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Певицей, ее командой и поклонниками Насти, которые приходили на концерты, было собрано около 750 тысяч гривен на военные нужды. За эти средства удалось приобрести три автомобиля, которые уже прибыли в Украину и после всех этапов подготовки будут отправлены на передовую, чтобы помогать нашим защитникам бороться с врагом.

"Я невероятно благодарна всем украинцам, которые приходили на концерты, донатили и участвовали в благотворительных аукционах! Вместе нам удалось приобрести автомобили по запросу от Нацгвардии и я искренне надеюсь, что уже скоро они станут надежными наших защитников и помогут им защищать нашу Украину", — прокомментировала певица.

Также совместно с ОО "Сенсорика" артистка разослала около двух тонн гуманитарной помощи. Часть отправилась в детские дома, в частности в Днепровский детский дом-интернат и Первомайский центр социально-психологической реабилитации детей. Часть гуманитарки, сформированной для младенцев, была разослана многодетным мамам, мамам ВПЛ и мамам детей с проблемами со здоровьем.

Певица Настя Каменская и гуманитарная помощь. Фото: менеджмент артистки

Напомним, ранее мы писали, что команда Каменских подвела итоги первой части всеукраинского тура "Я — Україна". Также мы рассказывали, участник группы 5'nizza, певец Сергей Бабкин отчитался, сколько денег и кому именно он задонатил в мае этого года.