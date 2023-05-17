Підсумки першої частини всеукраїнського туру Насті Каменських

Співачка Настя Каменських. Фото: менеджмент артистки

Минулого місяця співачка Настя Каменських (NK) вирушила в тур "Я - Україна" містами України. Перша частина завершилась нещодавно в Одесі.

Новини.LIVE розкаже про підсумки туру, які підбила команда Каменських.

Читайте також:

Факти туру "Я — Україна"

Через новоутворення у голосових зв’язках тур Каменських був на межі скасування. Артисткапочала термінове лікування, щоб відновити голос. Старт туру перенесли на кілька тижнів.

Каменських приїхала з концертами до 14 міст. Разом з командою вона подолала відстань у понад 4000 кілометрів.

Своє 36-річчя Настя відсвяткувала на сцені — під час концерту у Черкасах. Артистці зробили сюрприз — винесли їй торт, а також показали відео привітання від колег по сцені, військових та дітей, до яких вона приїздила. Привітав кохану і чоловік Потап — він з’явився на екрані у чуттєвому відеозверненні та передав букет квітів для співачки.

На зустрічі з військовими в Рівному, один з захисників України, на ім'я Олексій, вперше піднявся на ноги для того, щоб обійнятися з Каменських та сфотографуватись з нею.

Під час візиту до Тернопільського дитячого будинку директорка Інга Володимирівна поділилась з Настею, що після попереднього візиту артистки, маленький хлопчик Артем після зустрічі з нею, почав говорити.

На одній із зустрічей з військовими співачка отримала жартівливу пропозицію руки і серця від одного з наших захисників. Проте Каменських сказала, що не збирається розлучатись із Потапом. "Я бажаю кожній жінці таких неймовірних чоловіків, як наші захисники! Але я вже заміжня", — відповіла співачка.

Впродовж туру разом з ГО "Сенсоріка" вдалось передати понад 2 тонн гуманітарної допомоги, яка була надіслана до дитячих будинків, військових шпиталів, а також було надано адресну допомогу 50 сім'ям, що проживають на прифронтових територіях. Каменських передала дрон DJI Mavic 3 військовим на Бахмутський напрямок.

У Кременчуцькому військовому госпіталі захисники України зняли свої шеврони та подарували їх артистці. За словами Насті, це розчулило її до сліз.

Дати другої половини туру "Я — Україна" Каменських поки що не розкриває. За словами менеджменту співачки, вона запланована орієнтовно на осінь.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Каменських презентувала патріотичну капсульну колекцію одягу. Також ми розповідали, що Настя Каменських поставила крапку щодо чуток про розлучення з Потапом.