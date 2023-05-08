Каменських відвідала військовий госпіталь: подарунки захисників розчулили її

Настя Каменських у Кременчуцькому обласному клінічному шпиталі з захисниками України. Фото: менеджмент артистки

Співачка Настя Каменських (NK) зараз перебуває в турі "Я — Україна". Під час візиту до Кременчука артистка заїхала у військовий шпиталь, де проходять лікування та реабілітацію наші захисники.

Про це Каменських повідомила у своїх соцмережах.

Читайте також:

Подробиці візиту

Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни має при собі гончарну майстерню. Там наші захисники відновлюють своє ментальне здоров'я, займаючись гончарством. Настя також виготовила глиняну тарілочку, прикрасивши її своїм підписом.

Разом з іншими виробами з гончарної майстерні, зробленими руками пацієнтів закладу, її буде розіграно на благодійному аукціоні у Празі. Всі виручені кошти підуть на реабілітаційне обладнання для лікарні.

Настя Каменських виготовила глиняну тарілку. Фото: менеджмент артистки

NK разом з ГО "Сенсоріка" привезли в шпиталь гуманітарні вантажі. Заклад отримав одяг для медичного персоналу, предмети догляду за пацієнтами, медикаменти, перев'язувальний матеріал, ковдри та інші необхідні речі.

"Вони привезли нам саме ті речі, які ми замовили. Те, що найбільш потрібне нашим захисникам", — прокоментував зірковий візит директор шпиталю Микола Литвиненко.

На зустрічі були присутні не тільки самі військові, а й їх дружини та діти. Але найзворушливішим для співачки став момент, коли військові зняли свої шеврони і подарували їх Насті.

"Це особлива памʼять про цю зустріч, яку я буду берегти. В такі моменти усвідомлюєш, якими неважливими були проблеми раніше. Зараз розумієш, що у житті тобі треба тільки близька людина поруч, здоров’я і мирне небо над головою", — підсумувала Каменських.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Настя Каменських привітала Потапа з 42-річчям: репер відповів одним словом.

Також ми розповідали, що Настя Каменських презентувала патріотичну капсульну колекцію одягу.