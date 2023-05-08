Настя Каменських привітала Потапа з 42-річчям: репер відповів одним словом

Співачка Настя Каменських та репер Олексій Потапенко. Фото: колаж Новини.LIVE

Сьогодні, 8 травня, свій день народження відзначає репер Потап (Олексій Потапенко). Йому виповнилось 42 роки. Однією з перших, одразу після опівночі, його привітала дружина, співачка Настя Каменських.

Відповідну публікацію вона зробила у своєму Instagram.

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Настя опублікувала спільне селфі з чоловіком та написала невелике публічне привітання.

"Що б не сталося у цьому Всесвіті чи у якомусь іншому — я з тобою, Потапе. Кохаю", — йдеться в дописі під фото.

Зірковий іменинник виявився ще більш лаконічнішим, та написав лише "Обожнюю" в коментарях. Зазвичай, Потап ставить романтичні емодзі. Цього разу віртуально обіймати та цілувати Настю репер не став. Втім, окремим коментарем Олексій все ж таки відправив Насті три сердечка.

Коментар Потапа на вітання від Насті Каменської. Скріншот: Instagram/kamenskux

Де саме зараз перебуває Потап, невідомо. Зірковий іменинник не привітав особисто Каменських з днем народження, яке пройшло напередодні. Він записав їй відео, яке показали під час концерту Насті в одному з міст України.

Також ми розповідали, що Настя Каменських презентувала патріотичну капсульну колекцію одягу.