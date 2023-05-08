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Каменских посетила военный госпиталь: подарки защитников растрогали ее

8 мая 2023 17:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Каменских посетила военный госпиталь: подарки защитников растрогали ее
Настя Каменских в Кременчугском областном клиническом госпитале с защитниками Украины. Фото: менеджмент артистки
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певица Настя Каменских (NK) сейчас находится в туре "Я — Україна". Во время визита в Кременчуг артистка приехала в военный госпиталь, где проходят лечение и реабилитацию наши защитники.

Об этом Каменских сообщила в своих соцсетях.

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Подробности визита

Кременчугская областная клиническая больница для ветеранов войны имеет при себе гончарную мастерскую. Там наши защитники восстанавливают свое ментальное здоровье, занимаясь гончарством. Настя также изготовила глиняную тарелочку, украсив ее своей подписью.

Вместе с другими изделиями из гончарной мастерской, сделанными руками пациентов заведения, она будет разыграна на благотворительном аукционе в Праге. Все вырученные средства будут направлены на реабилитационное оборудование для больницы.

Настя Каменских изготовила глиняную тарелку. Фото: менеджмент артистки

NK вместе с ОО "Сенсорика" привезли в госпиталь гуманитарные грузы. Заведение получило одежду для медицинского персонала, предметы ухода за пациентами, медикаменты, перевязочный материал, одеяла и другие необходимые вещи.

"Они привезли нам именно те вещи, которые мы заказали. То, что наиболее нужно нашим защитникам", — прокомментировал звездный визит директор госпиталя Николай Литвиненко.

На встрече присутствовали не только сами военные, но и их жены и дети. Но самым трогательным для певицы стал момент, когда военные сняли свои шевроны и подарили их Насте.

"Это особая память об этой встрече, которую я буду беречь. В такие моменты осознаешь, как неважны были проблемы раньше. Сейчас понимаешь, что в жизни тебе нужно только близкий человек рядом, здоровье и мирное небо над головой", — подытожила Каменских.

Напомним, ранее мы писали, что Настя Каменских поздравила Потапа с 42-летием: рэпер ответил одним словом.

Также мы рассказывали, что Настя Каменских представила патриотическую капсульную коллекцию одежды.

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