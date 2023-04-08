Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать arrow

Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

8 апреля 2023 15:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Свадьба рэпера Потапа и певицы Насти Каменской. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На фоне слухов о разводе с рэпером Потапом и проблемах со здоровьем, певица Настя Каменских впервые вышла на сцену. Артистка приняла участие в благотворительном концерте "Музыка войны", организованном порталом "МУЗВАР".

В соцсетях появились фото и видео с мероприятия, которые дали немало ответов на скандальные слухи.

Читайте также:

Громкое заявление украинского блогера Богдана Беспалова об официальном разводе певицы Насти Каменских и рэпера Потапа вызвало оживленные обсуждения в соцсетях. Артистка, в отличие от мужа, никак не комментировала слухи. Впрочем, исправила это на недавнем концерте в Киеве.

Настя заявила, что не разводится с Потапом. А на вопрос, где же он, ответила, что это ее вечер.

Каменских выступает в Киеве. Скриншоты: Instagram/koxannyaa

Каменских продолжает лечить голосовый связки, на которых появилось новообразование. Поэтому она перенесла несколько концертов своего благотворительного тура "Я — Україна". На сцене Настя не смогла спеть на все 100 процентов. О чем написала в соцсетях и выложила видео.

"Хотя сегодня мое выступление было очень коротким и, как вы видите на видео с выступлений, возможность петь еще не вернулась ко мне на все 100%. Но я благодарна вам за всю любовь и поддержку, которую испытала сегодня на сцене перед вами. Мое лечение будет завершено, работа связок возобновится и мы еще мощнее споем на концертах в рамках тура "Я - Україна", ведь это будут большие концертные выступления с новыми песнями, вашими любимыми хитами и главное: живым звуком", — заявила Настя.

В комментариях дал о себе знать и муж Каменских.

Скриншот Instagram/kamenskux

Напомним, ранее мы писали о неоднозначной реакции соцсетей на якобы развод Потапа и Каменских. Также мы рассказывали, что Настю Каменских заметили в одном из столичных парков: она была не с мужем.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB