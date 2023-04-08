Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Свадьба рэпера Потапа и певицы Насти Каменской. Фото: google.com

На фоне слухов о разводе с рэпером Потапом и проблемах со здоровьем, певица Настя Каменских впервые вышла на сцену. Артистка приняла участие в благотворительном концерте "Музыка войны", организованном порталом "МУЗВАР".

В соцсетях появились фото и видео с мероприятия, которые дали немало ответов на скандальные слухи.

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Громкое заявление украинского блогера Богдана Беспалова об официальном разводе певицы Насти Каменских и рэпера Потапа вызвало оживленные обсуждения в соцсетях. Артистка, в отличие от мужа, никак не комментировала слухи. Впрочем, исправила это на недавнем концерте в Киеве.

Настя заявила, что не разводится с Потапом. А на вопрос, где же он, ответила, что это ее вечер.

Каменских выступает в Киеве. Скриншоты: Instagram/koxannyaa

Каменских продолжает лечить голосовый связки, на которых появилось новообразование. Поэтому она перенесла несколько концертов своего благотворительного тура "Я — Україна". На сцене Настя не смогла спеть на все 100 процентов. О чем написала в соцсетях и выложила видео.

"Хотя сегодня мое выступление было очень коротким и, как вы видите на видео с выступлений, возможность петь еще не вернулась ко мне на все 100%. Но я благодарна вам за всю любовь и поддержку, которую испытала сегодня на сцене перед вами. Мое лечение будет завершено, работа связок возобновится и мы еще мощнее споем на концертах в рамках тура "Я - Україна", ведь это будут большие концертные выступления с новыми песнями, вашими любимыми хитами и главное: живым звуком", — заявила Настя.

В комментариях дал о себе знать и муж Каменских.

Скриншот Instagram/kamenskux

Напомним, ранее мы писали о неоднозначной реакции соцсетей на якобы развод Потапа и Каменских. Также мы рассказывали, что Настю Каменских заметили в одном из столичных парков: она была не с мужем.