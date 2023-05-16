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Каменских захейтили за розыгрыш призов в соцсетях и пиар на войне

16 мая 2023 11:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Каменских захейтили за розыгрыш призов в соцсетях и пиар на войне
Певица Настя Каменских. Фото: Instagram/kamenskux
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В последнее время звездная пара, Настя Каменских и Потап, часто попадают в скандалы. Впрочем, последняя инициатива певицы возмутила многих украинцев. И они молчать не стали.

Новини.LIVE расскажет подробности громкого скандала в соцсетях.

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Провальная идея Каменских

До начала полномасштабной войны украинские знаменитости нередко проводили в своих соцсетях так называемые гивы. Это когда звезда просит подписаться на другие аккаунты за возможность получить подарки. Те, на кого следует подписаться, скидываются деньгами на презенты и гонорар знаменитости.

Каменских решила возродить подобную практику, но, следуя за трендами, гив назвала "благотворительным конкурсом". Настя разыгрывает автомобиль Infiniti и смартфон за подписку на 94 аккаунта. Благотворительность состоит в том, что сама певица переведет 100 тысяч гривен на авто для батальона "АЗОВ". И все.

После хейта в соцсетях Каменских удалила публикацию о гиве. Впрочем, все, что попадает в сеть, там и остается.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кстати, страница с розыгрышем от Каменских так и осталась в Instagram.

Страница "благотворительного розыгрыша" Насти Каменских. Скриншот: Instagram/kamenskux.dreams

Реакция соцсетей

Едва ли не все подписчики Насти были возмущены подобной инициативой. В комментариях они выражали свое непонимание, как Каменских согласилась на подобное, еще и прибавила к гиву слово благотворительность.

По словам комментаторов, чьи сообщения активно удалялись, владельцы 94 аккаунтов и Настя могли бы скинуться не на Infiniti для победителя, а на автомобили для военнослужащих и не пиариться на войне.

Так, например, считает и блогерша Монро.

Реакция Монро на розыгрыш Каменских. Скриншот: Instagram/kurvamatu

Сама же Каменских не стала комментировать удаление поста о розыгрыше. Она опубликовала сообщение о ночном обстреле Киева ночью 16 мая.

Напомним, ранее мы писали, что певец Иво Бобул будет судиться с блогершей после скандального интервью. Также мы рассказывали, что украинская порнозвезда пожаловалась на дороги в Черновцах: власти ответили.

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