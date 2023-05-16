Каменских захейтили за розыгрыш призов в соцсетях и пиар на войне
В последнее время звездная пара, Настя Каменских и Потап, часто попадают в скандалы. Впрочем, последняя инициатива певицы возмутила многих украинцев. И они молчать не стали.
Новини.LIVE расскажет подробности громкого скандала в соцсетях.
Провальная идея Каменских
До начала полномасштабной войны украинские знаменитости нередко проводили в своих соцсетях так называемые гивы. Это когда звезда просит подписаться на другие аккаунты за возможность получить подарки. Те, на кого следует подписаться, скидываются деньгами на презенты и гонорар знаменитости.
Каменских решила возродить подобную практику, но, следуя за трендами, гив назвала "благотворительным конкурсом". Настя разыгрывает автомобиль Infiniti и смартфон за подписку на 94 аккаунта. Благотворительность состоит в том, что сама певица переведет 100 тысяч гривен на авто для батальона "АЗОВ". И все.
После хейта в соцсетях Каменских удалила публикацию о гиве. Впрочем, все, что попадает в сеть, там и остается.
Кстати, страница с розыгрышем от Каменских так и осталась в Instagram.
Реакция соцсетей
Едва ли не все подписчики Насти были возмущены подобной инициативой. В комментариях они выражали свое непонимание, как Каменских согласилась на подобное, еще и прибавила к гиву слово благотворительность.
По словам комментаторов, чьи сообщения активно удалялись, владельцы 94 аккаунтов и Настя могли бы скинуться не на Infiniti для победителя, а на автомобили для военнослужащих и не пиариться на войне.
Так, например, считает и блогерша Монро.
Сама же Каменских не стала комментировать удаление поста о розыгрыше. Она опубликовала сообщение о ночном обстреле Киева ночью 16 мая.
Напомним, ранее мы писали, что певец Иво Бобул будет судиться с блогершей после скандального интервью. Также мы рассказывали, что украинская порнозвезда пожаловалась на дороги в Черновцах: власти ответили.