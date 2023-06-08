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Каміла Кабельйо та Шон Мендес вдруге розірвали стосунки

8 червня 2023 14:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Каміла Кабельйо та Шон Мендес вдруге розірвали стосунки
Музичні виконавці Каміла Кабельйо та Шон Мендес. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Не встигла колумбійсько-американська співачка Каміла Кабельйо зійтися з канадським виконавцем Шоном Мендесом, як стало відомо про розставання зіркової парочки. 

Про це повідомляє видання The Sun. 

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Подробиці 

Музичні виконавці возз'єдналися лише шість місяців тому.  Тоді пара з'явилася на концерті американської співачки Тейлор Свіфт. Але тепер вони остаточно розлучилися. Інсайдер пояснив редакції британського видання, що сталося між закоханими.

"У Шона та Каміли багата історія. Вони спробували увійти до однієї річки двічі. Але це була лише інтрижка, і тепер вони поклали цьому край", — розповіло джерело з оточення артистів. 

Інсайдер підкреслив, що колишні закохані припустилися помилки. Вперше парочка розійшлася в листопаді 2021 року. А вже цього квітня зірки зустрілися на музичному фестивалі Coachella (США), де обіймалися та цілувалися на камеру. 

Водночас в мережі давно ширяться чутки про нетрадиційну сексуальну орієнтацію Шона Мендеса. Вже декілька джерел повідомляли престижним виданням про те, що в них, або їхніх друзів був сексуальний контакт з канадським співаком. Менеджмент зірки не підтвердив належність Шона до ЛГБТ-спільноти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shawn Mendes (@shawnmendes)

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка фільмів про Гаррі Поттера, британська акторка Емма Вотсон закрутила новий роман. Також ми писали, що американська світська левиця Кім Кардаш'ян розповіла про нового бойфренда.

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