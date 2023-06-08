Камила Кабельо и Шон Мендес во второй раз разорвали отношения

Музыкальные исполнители Камила Кабельо и Шон Мендес. Фото: Google

Не успела колумбийско-американская певица Камила Кабельо сойтись с канадским исполнителем Шоном Мендесом, как стало известно о расставании звездной парочки.

Об этом сообщает издание The Sun.

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Музыкальные исполнители воссоединились всего шесть месяцев назад. Тогда пара появилась на концерте американской певицы Тейлор Свифт. Но теперь они окончательно разошлись. Инсайдер объяснил произошедшее между влюбленными редакции британского издания.

"У Шона и Камилы богатая история. Они попытались войти в одну реку дважды. Но это была лишь интрижка, и теперь они положили этому конец", — рассказал источник из окружения артистов.

Инсайдер подчеркнул, что бывшие влюбленные допустили ошибку. Впервые парочка разошлась в ноябре 2021 года. А уже в этом апреле звезды встретились на музыкальном фестивале Coachella (США), где обнимались и целовались на камеру.

В то же время в сети давно ходят слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Шона Мендеса. Уже несколько источников сообщали престижным изданиям о том, что у них или их друзей был сексуальный контакт с канадским певцом. Менеджмент звезды не подтвердил принадлежность Шона к ЛГБТ-сообществу.

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