Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Кім Кардаш'ян вже не самотня: зірка розповіла про нового бойфренда arrow

Кім Кардаш'ян вже не самотня: зірка розповіла про нового бойфренда

8 червня 2023 12:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кім Кардаш'ян вже не самотня: зірка розповіла про нового бойфренда
Світська левиця та бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Instagram/kimkardashian
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після скандального розлучення з репером Каньє Вестом, американська світська діва Кім Кардаш’ян мала стосунки з коміком Пітером Девідсоном. Втім після їхнього розставання наприкінці минулого літа, про особисте життя 42-річної зірки мало що було відомо. І ось зараз Кім вирішила повідомити, чи вільне її серце. 

Про це пише видання Page Six.

Читайте також:

Подробиці 

Кім Кардаш'ян розповіла, що друзі познайомили її з новим цікавим чоловіком. Вони пішли на побачення в клуб у Нью-Йорку, де вона свого часу з Пітом Девідсоном влаштовували таємні вечері.

Подробиці про нового чоловіка Кім розповідати не стала. Не назвала зірка і його імені. Кардаш’ян лише зауваживши, що він "відповідає стандартам".

Раніше Кім розповідала в інтерв'ю, що вона готова до нових стосунків. Але через скандальне розлучення з одіозним репером Каньє Вестом, який є шанувальником кривавої політики Путіна, почувається невпевненою в собі. 

"Іноді я думаю: а хто взагалі захоче зустрічатися зі мною? У мене четверо дітей, мені за 40... Та й хто візьметься розбиратися з усіма цими драмами", — якось сказала Кім. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кім Кардаш'ян плаче ночами після розлучення з Каньє Вестом. Також ми розповідали, що в елітному районі, де мешкають сестри Кардаш'ян, удосконалили заходи безпеки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB