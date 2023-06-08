Кім Кардаш'ян вже не самотня: зірка розповіла про нового бойфренда

Світська левиця та бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Instagram/kimkardashian

Після скандального розлучення з репером Каньє Вестом, американська світська діва Кім Кардаш’ян мала стосунки з коміком Пітером Девідсоном. Втім після їхнього розставання наприкінці минулого літа, про особисте життя 42-річної зірки мало що було відомо. І ось зараз Кім вирішила повідомити, чи вільне її серце.

Про це пише видання Page Six.

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Подробиці

Кім Кардаш'ян розповіла, що друзі познайомили її з новим цікавим чоловіком. Вони пішли на побачення в клуб у Нью-Йорку, де вона свого часу з Пітом Девідсоном влаштовували таємні вечері.

Подробиці про нового чоловіка Кім розповідати не стала. Не назвала зірка і його імені. Кардаш’ян лише зауваживши, що він "відповідає стандартам".

Раніше Кім розповідала в інтерв'ю, що вона готова до нових стосунків. Але через скандальне розлучення з одіозним репером Каньє Вестом, який є шанувальником кривавої політики Путіна, почувається невпевненою в собі.

"Іноді я думаю: а хто взагалі захоче зустрічатися зі мною? У мене четверо дітей, мені за 40... Та й хто візьметься розбиратися з усіма цими драмами", — якось сказала Кім.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кім Кардаш'ян плаче ночами після розлучення з Каньє Вестом. Також ми розповідали, що в елітному районі, де мешкають сестри Кардаш'ян, удосконалили заходи безпеки.