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Камилла в тиаре и ожерелье Елизаветы II покорила немцев на официальном приеме

30 марта 2023 12:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Британский монарх Чарльз III и королева-консорт Камилла в Германии
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Германии продолжается первый официальный зарубежный визит Чарльза III в статусе короля Великобритании. В поездку с ним отправилась и его супруга, королева-консорт Камилла. Она поразила гостей своим образом на торжественном банкете.

Об этом сообщает издание HELLO.

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На официальном ужине, состоявшемся во дворце президента Германии Франко-Вальтеар Штайнмайера, Камилла была элегантно одета в черно-серебристое платье от Брюса Олдфилда. Свой образ королева-консорт дополнила бриллиантовой тиарой Boucheron и бриллиантовым ожерельем покойной королевы Елизаветы II с бахромой. Камилла также носила Большой крест Федерального ордена наград, которым ее наградил президент Германии.

Торжественный прием посетила и бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Она лично приветствовала Чарльза III и Камиллу с новыми титулами.

В четверг, 30 марта, британский монарх встретится с канцлером Олафом Шольцем, бургомистром Берлина Франциской Гифай, президентом Бундестага Бербель Басс. Он выступит в парламенте. После этого Чарльз III посетит Центр украинских беженцев в бывшем аэропорту Тегель и пообщается с жителями приюта.

В пятницу, 31 марта, королевские супруги на поезде отправятся в Гамбург. В портовом городе предусмотрены возложение венков к мемориалу, посещение пирса и другие мероприятия.

Напомним, ранее мы писали, что Чарльз III отказал принцу Гарри во встрече в Лондоне. Также мы рассказывали, что принц Уильям встретился с украинскими беженцами в Польше.

Фото: Reuters

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