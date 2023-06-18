Каминская раскритиковала концерт Бейонсе, который певица отыграла в Амстердаме

Певица Слава Каминская. Фото: Instagram/babaslavka

Американская певица Бейонсе находится сейчас в мировом концертном туре под названием Renaissance World Tour. Суперзвезда колесит по странам Европы. Накануне она отыграла концерт в столице Нидерландов Амстердаме. Его посетила и бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская.

Об этом она рассказала в сториз своего Instagram.

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После начала полномасштабной войны Каминская вместе с двумя детьми переехала в Роттердам (Нидерланды). Сейчас Слава иногда приезжает в Испанию, где живет ее жених. Но Слава выбрала концерт Бейонсе именно в Амстердаме.

"Я когда-то уже была на концерте Бейонсе в Барселоне с Кирюшкой (блогер, друг Славы. — Ред.). Приехали, купили мерч и уехали. Там Jay Z (муж Бейонсе. — Ред.) пел больше, чем Бейонсе. Мы так не договаривались", — рассказала Слава.

В этот раз Каминская также не осталась в восторге от выступления американской певицы. Украинке не понравился звук на концерте.

Скриншот: Instagram/babaslavka

Скриншот: Instagram/babaslavka

Отметим, что это одни из последних концертов Бейонсе в европейской части тура. 27 и 28 июня рекордсменка премии "Грэмми" отыграет два концерта в Варшаве.

Скриншот: Википедия

Напомним, ранее мы писали, что Бейонсе станцевала со своей дочерью на одной сцене. Также мы рассказывали, что Бейонсе порадовала фаната драгоценным подарком.