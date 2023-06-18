Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Каминская раскритиковала концерт Бейонсе, который певица отыграла в Амстердаме arrow

Каминская раскритиковала концерт Бейонсе, который певица отыграла в Амстердаме

18 июня 2023 13:23
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Каминская раскритиковала концерт Бейонсе, который певица отыграла в Амстердаме
Певица Слава Каминская. Фото: Instagram/babaslavka
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская певица Бейонсе находится сейчас в мировом концертном туре под названием Renaissance World Tour. Суперзвезда колесит по странам Европы. Накануне она отыграла концерт в столице Нидерландов Амстердаме. Его посетила и бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская.

Об этом она рассказала в сториз своего Instagram.

Читайте также:

Подробности

После начала полномасштабной войны Каминская вместе с двумя детьми переехала в Роттердам (Нидерланды). Сейчас Слава иногда приезжает в Испанию, где живет ее жених. Но Слава выбрала концерт Бейонсе именно в Амстердаме.

"Я когда-то уже была на концерте Бейонсе в Барселоне с Кирюшкой (блогер, друг Славы. — Ред.). Приехали, купили мерч и уехали. Там Jay Z (муж Бейонсе. — Ред.) пел больше, чем Бейонсе. Мы так не договаривались", — рассказала Слава.

В этот раз Каминская также не осталась в восторге от выступления американской певицы. Украинке не понравился звук на концерте.

Скриншот: Instagram/babaslavka
Скриншот: Instagram/babaslavka

Отметим, что это одни из последних концертов Бейонсе в европейской части тура. 27 и 28 июня рекордсменка премии "Грэмми" отыграет два концерта в Варшаве.

Скриншот: Википедия

Напомним, ранее мы писали, что Бейонсе станцевала со своей дочерью на одной сцене. Также мы рассказывали, что Бейонсе порадовала фаната драгоценным подарком.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас