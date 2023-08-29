Репер Каньє Вест. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Репер Каньє Вест випадково оголив п'яту точку під час романтичної прогулянки на човні зі своєю дружиною Б’янкою Цензорі. Пара продовжує викликати чималий ажіотаж під час їхньої поїздки до Венеції.

Про це пише Daily Mail.

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46-річний Вест вже розлютив місцевих мешканців через провокаційні костюми своєї дружини. Тепер Вест пішов ще далі, оголивши свої сідниці перед туристами під час прогулянки на човні зі своєю дружиною. На фото репер сидить позаду річкового таксі, а 28-річна Цензорі сидить у нього на колінах.

Каньє Вест оконфузився під час італійських канікул. Фото: BACKGRID

Каньє Вест з дружиною під час канікул в Італії. Фото: BACKGRID

Каньє Вест оконфузився під час італійських канікул. Фото: BACKGRID

Каньє Вест оконфузився під час італійських канікул. Фото: BACKGRID

Каньє та Ченсорі викликали обурення у місцевих жителів Італії.

Австралійська архітекторка Цензорі вже потрапила під критику через незвичне вбрання, яке вона одягла під час поїздки: прозорі боді, які місцеві жителі розкритикували як форму "публічної непристойності" в консервативній католицькій країні. Це звинувачення передбачає чималий штраф. Відповідно до Конституційного суду Італії, від 5000 до 10 000 євро, або той, хто чинить неправомірні дії в місці або поблизу місця, де присутні неповнолітні, може бути засуджений до позбавлення волі на строк від чотирьох місяців до чотирьох років.

В Італії заборонено ходити в пляжному одязі або без сорочки.

Каньє Вест і його нова муза почали стосунки в січні 2023 року лише через кілька місяців після завершення його розлучення.

Кім Кардаш’ян подала на розлучення у лютому 2021 року після шести років шлюбу.

Протягом їхнього роману Вест часто називав її своєю "музою" і сильно вплинув на її вибір стилю. У колишньої пари четверо дітей: Норт, (десять років), Сейнт (сім років), Чикаго (п'ять років) і Псалм (чотири роки).

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян не впізнати у новому сезоні "Американської історії жахів".

Раніше Ілон Маск розблокував Каньє Веста у Twitter: але є нюанси.