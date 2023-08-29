Канье Вест оконфузился во время итальянских каникул

Рэпер Канье Вест. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Рэпер Канье Уэст случайно обнажил пятую точку во время романтической прогулки на лодке со своей женой Бьянкой Цензори. Пара продолжает вызывать немалый ажиотаж во время поездки в Венецию.

Об этом пишет Daily Mail.

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46-летний Уэст уже разозлил местных жителей из-за провокационных костюмов своей жены. Теперь Уэст пошел еще дальше, обнажив свои ягодицы перед туристами во время прогулки на лодке со своей женой. На фото рэпер сидит на заднем сиденье речного такси, а 28-летняя Цензори сидит у него на коленях.

Канье Уэст оконфузился во время итальянских каникул. Фото: BACKGRID

Канье Уэст с женой во время каникул в Италии. Фото: BACKGRID

Канье Уэст оконфузился во время итальянских каникул. Фото: BACKGRID

Канье Уэст оконфузился во время итальянских каникул. Фото: BACKGRID

Канье и Ченсори вызвали негодование у местных жителей Италии.

Австралийская архитектор Цензори уже попала под критику из-за необычных нарядов, которые она надела во время поездки: прозрачные боди, которые местные жители раскритиковали как форму "публичной непристойности" в консервативной католической стране. Это обвинение предусматривает немалый штраф. Согласно Конституционному суду Италии, от 5000 до 10 000 евро, или совершающий неправомерные действия в месте или вблизи места, где присутствуют несовершеннолетние, может быть приговорен к лишению свободы на срок от четырех месяцев до четырех лет.

В Италии запрещено ходить в пляжной одежде или без рубашки.

Канье Уэст и его новая муза начали отношения в январе 2023 спустя несколько месяцев после завершения его развода.

Ким Кардашьян подала на развод в феврале 2021 года после шести лет брака.

Во время их романа Уэст часто называл ее своей "музой" и сильно повлиял на ее выбор стиля.

У бывшей пары четверо детей: Норт, (десять лет), Сейнт (семь лет), Чикаго (пять лет) и Псалм (четыре года).

Напомним, Ким Кардашьян не узнать в новом сезоне "Американской истории ужасов".

Ранее Илон Маск разблокировал Канье Уэста в Twitter: но есть нюансы.