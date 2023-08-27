Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Нова дружина Каньє Веста приміряла відверте вбрання, яке так полюбляє Кім Кардаш'ян arrow

Нова дружина Каньє Веста приміряла відверте вбрання, яке так полюбляє Кім Кардаш'ян

27 серпня 2023 14:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Нова дружина Каньє Веста приміряла відверте вбрання, яке так полюбляє Кім Кардаш'ян
Каньє Вест з дружиною Б'янкою. Фото: instagram.com/bianca.censori_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дружина Каньє Веста, Б’янка Ченсорі все більше надихається стилем його колишньої дружини Кім Кардаш’ян. Образ зірка реаліті-шоу носила у 2021 році перед розлученням.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Натхненна Кім

46-річний Вест і 28-річна Ченсорі відпочивають в Італії. Дружина репера була помічена на вулиці у напівпрозорому спортивному бюстгальтері та панчохах, доповнила образ білими човниками від Ferragamo. Ансамбль дуже нагадував одяг, який засновниця SKIMS Кім Кардаш’ян одягала раніше.

 

Дружина Каньє Веста, Б’янка Ченсорі. Фото: Backgrid

 

Дружина Каньє Веста Б’янка Ченсорі. Фото: Backgrid

 

Кім Карадаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/ 

Каньє Вест і його нова муза почали стосунки в січні 2023 року лише через кілька місяців після завершення його розлучення.

Кардаш’ян подала на розлучення в лютому 2021 року після шести років шлюбу.

Протягом їхнього роману Вест часто називав її своєю "музою" і сильно вплинув на її вибір стилю.

У колишньої пари четверо дітей: Норт, (десять років), Сейнт (сім років), Чикаго (п'ять років) і Псалм (чотири роки).

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян не впізнати у новому сезоні "Американської історії жахів".

Раніше Ілон Маск розблокував Каньє Веста у Twitter: але є нюанси.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 26 серпня: авіакатастрофа на Житомирщині та повернення дітей з ТОТ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз