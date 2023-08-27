Нова дружина Каньє Веста приміряла відверте вбрання, яке так полюбляє Кім Кардаш'ян

Каньє Вест з дружиною Б'янкою. Фото: instagram.com/bianca.censori_official/

Дружина Каньє Веста, Б’янка Ченсорі все більше надихається стилем його колишньої дружини Кім Кардаш’ян. Образ зірка реаліті-шоу носила у 2021 році перед розлученням.

Про це пише Daily Mail.

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46-річний Вест і 28-річна Ченсорі відпочивають в Італії. Дружина репера була помічена на вулиці у напівпрозорому спортивному бюстгальтері та панчохах, доповнила образ білими човниками від Ferragamo. Ансамбль дуже нагадував одяг, який засновниця SKIMS Кім Кардаш’ян одягала раніше.

Дружина Каньє Веста, Б’янка Ченсорі. Фото: Backgrid

Дружина Каньє Веста Б’янка Ченсорі. Фото: Backgrid

Кім Карадаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Каньє Вест і його нова муза почали стосунки в січні 2023 року лише через кілька місяців після завершення його розлучення.

Кардаш’ян подала на розлучення в лютому 2021 року після шести років шлюбу.

Протягом їхнього роману Вест часто називав її своєю "музою" і сильно вплинув на її вибір стилю.

У колишньої пари четверо дітей: Норт, (десять років), Сейнт (сім років), Чикаго (п'ять років) і Псалм (чотири роки).

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян не впізнати у новому сезоні "Американської історії жахів".

Раніше Ілон Маск розблокував Каньє Веста у Twitter: але є нюанси.