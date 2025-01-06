Каньє Вест показав оголену дружину в її день народження — відео

Каньє Вест показав оголену дружину у ванній в день її народження
Скандальний американський репер Каньє Вест знову епатував публіку кадрами зі своєю дружиною, дизайнеркою Бьянкою Цензорі. Виконавець у зухвалий спосіб привітав кохану із днем народження.
На своїй сторінці в Instagram репер поділився відео.
Каньє Вест зняв оголену дружину
На чорно-білому відео, яке опублікував у своєму блогу Каньє, 30-річна Бьянка позувала у ванні. Оголена дизайнерка пильно дивилася у камеру та прикривала свої принади.
"З днем народження, крихітко", — лаконічно привітав свою дружину Вест.
До речі, не всі користувачі одразу впізнали на відео Бьянку. Спершу багатьом здалося, що у кадрі колишня дружина музиканта, світська левиця Кім Кардашьян.
"Вона так схожа на Кім".
"О боже, я спочатку подумала, що це Кім".
"На секунду подумав, що це Кім".
Нагадаємо, раніше Каньє Вест несподівано пригадав свою дружбу з Ілоном Маском та показав їхнє фото 13-річної давнини.
Також ми писали, що скандальний репер показав оголену дружину на пікантних фото.
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