Каньє Вест показав оголену дружину в її день народження — відео

Каньє Вест та Бьянка Цензорі. Фото: instagram/ye

Скандальний американський репер Каньє Вест знову епатував публіку кадрами зі своєю дружиною, дизайнеркою Бьянкою Цензорі. Виконавець у зухвалий спосіб привітав кохану із днем народження.

На своїй сторінці в Instagram репер поділився відео.

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На чорно-білому відео, яке опублікував у своєму блогу Каньє, 30-річна Бьянка позувала у ванні. Оголена дизайнерка пильно дивилася у камеру та прикривала свої принади.

Дружина Каньє Веста. Фото: instagram/ye

"З днем народження, крихітко", — лаконічно привітав свою дружину Вест.

Дружина Каньє Веста Бьянка Цензорі. Фото: instagram/ye

Бьянка Цензорі. Фото: instagram/ye

До речі, не всі користувачі одразу впізнали на відео Бьянку. Спершу багатьом здалося, що у кадрі колишня дружина музиканта, світська левиця Кім Кардашьян.

"Вона так схожа на Кім".

"О боже, я спочатку подумала, що це Кім".

"На секунду подумав, що це Кім".

Нагадаємо, раніше Каньє Вест несподівано пригадав свою дружбу з Ілоном Маском та показав їхнє фото 13-річної давнини.

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