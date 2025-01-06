Каньє Вест показався з Ілоном Маском на фото 13-річної давнини

Каньє Вест пригадав зустріч з Ілоном Маском 13 років тому
Американський репер Каньє Вест (Ye) несподівано пригадав свою дружбу із мільярдером Ілоном Маском. Скандальний виконавець та винахідник познайомилися у далекому 2011 році.
Архівну світлину Вест опублікував у X.
Каньє Вест показався з Ілоном Маском на архівному фото
У своїх соцмережах репер присвятив цілий ланцюжок, присвячений його дружбі із мільярдером. Каньє опублікував світлину 13-річної давнини, на якій позував поруч із Маском на тлі одного із його винаходів у ангарі Space X.
Kanye West and Elon Musk— 𝗔𝗽𝗼𝗹𝗹𝗼 (@apollovwrld) January 4, 2025
🧵A Thread: pic.twitter.com/Ef63rAj0Gk
Однак на одному фото Вест не зупинився. У коментарях до першої світлини він згодом опублікував ще декілька знімків зі своїм товаришем, зроблених в різні роки.
Kanye at Elon’s house pic.twitter.com/NcXAwPvqMV— 𝗔𝗽𝗼𝗹𝗹𝗼 (@apollovwrld) January 4, 2025
"Найвеличніші з усіх часів тут. Ілон and Ye — це як Мессі та Роналду", — написав у відповідь на коментарі фанів репер.
Нагадаємо, раніше Каньє Вест знову показав свою дружину оголеною.
Також ми писали, що скоро вийде фільм про дружину Дональда Трампа Меланію.
Читайте Новини.LIVE!