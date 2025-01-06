Каньє Вест показався з Ілоном Маском на фото 13-річної давнини

Каньє Вест. Фото: Reuters

Американський репер Каньє Вест (Ye) несподівано пригадав свою дружбу із мільярдером Ілоном Маском. Скандальний виконавець та винахідник познайомилися у далекому 2011 році.

Архівну світлину Вест опублікував у X.

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У своїх соцмережах репер присвятив цілий ланцюжок, присвячений його дружбі із мільярдером. Каньє опублікував світлину 13-річної давнини, на якій позував поруч із Маском на тлі одного із його винаходів у ангарі Space X.

Kanye West and Elon Musk



🧵A Thread: pic.twitter.com/Ef63rAj0Gk — 𝗔𝗽𝗼𝗹𝗹𝗼 (@apollovwrld) January 4, 2025

Однак на одному фото Вест не зупинився. У коментарях до першої світлини він згодом опублікував ще декілька знімків зі своїм товаришем, зроблених в різні роки.

"Найвеличніші з усіх часів тут. Ілон and Ye — це як Мессі та Роналду", — написав у відповідь на коментарі фанів репер.

Нагадаємо, раніше Каньє Вест знову показав свою дружину оголеною.

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