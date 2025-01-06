Канье Уэст показал обнаженную жену в ее день рождения — видео

Канье Уэст показал обнаженную жену в ванной в день ее рождения
Скандальный американский рэпер Канье Уэст снова эпатировал публику кадрами со своей супругой, дизайнером Бьянкой Цензори. Исполнитель в дерзкий способ поздравил возлюбленную с днем рождения.
На своей странице в Instagram рэпер поделился видео.
Канье Уэст снял обнаженную жену
На черно-белом видео, которое опубликовал в своем блоге Канье, 30-летняя Бьянка позировала в ванной. Обнаженная дизайнер пристально смотрела в камеру и прикрывала свои прелести.
"С днем рождения, крошка", — лаконично поздравил свою жену Уэст.
Кстати, не все пользователи сразу узнали на видео Бьянку. Сперва многим показалось, что в кадре бывшая подруга музыканта, светская львица Ким Кардашьян.
"Она так похожа на Ким".
"О боже, я сначала подумала, что это Ким".
"На секунду подумал, что это Ким".
Напомним, ранее Канье Уэст неожиданно вспомнил свою дружбу с Илоном Маском и показал их фото 13-летней давности.
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