Канье Уэст показал обнаженную жену в ее день рождения — видео

Канье Уэст и Бьянка Цензори. Фото: instagram/ye

Скандальный американский рэпер Канье Уэст снова эпатировал публику кадрами со своей супругой, дизайнером Бьянкой Цензори. Исполнитель в дерзкий способ поздравил возлюбленную с днем рождения.

На своей странице в Instagram рэпер поделился видео.

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На черно-белом видео, которое опубликовал в своем блоге Канье, 30-летняя Бьянка позировала в ванной. Обнаженная дизайнер пристально смотрела в камеру и прикрывала свои прелести.

Жена Канье Уэста. Фото: instagram/ye

"С днем рождения, крошка", — лаконично поздравил свою жену Уэст.

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори. Фото: instagram/ye

Бьянка Цензори. Фото: instagram/ye

Кстати, не все пользователи сразу узнали на видео Бьянку. Сперва многим показалось, что в кадре бывшая подруга музыканта, светская львица Ким Кардашьян.

"Она так похожа на Ким".

"О боже, я сначала подумала, что это Ким".

"На секунду подумал, что это Ким".

Напомним, ранее Канье Уэст неожиданно вспомнил свою дружбу с Илоном Маском и показал их фото 13-летней давности.

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