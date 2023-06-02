Канье Уэст предстанет перед судом: в чем его обвиняют

Рэпер и бизнесмен Канье Уэст. Фото: Google

В последнее время адвокаты американского рэпера и бизнесмена Канье Уэста работают в нон-стоп режиме. На бывшего мужа светской львицы Ким Кардашьян снова подали в суд.

Об этом сообщает издание Billboard.

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Американский фотограф Николь Лехманик обвинила одиозного рэпера в нападении на нее, которое произошло 27 января этого года. Тогда Канье и его новоиспеченная жена Бьянка возвращались с баскетбольного матча. По словам Николь, она заметила, как Канье спорил с другим фотографом на улице, и, беспокоясь о безопасности своего коллеги, решила снять происходящее на смартфон.

Фотограф утверждает, что Канье подошел к ней, отобрал смартфон и после споров бросил его на дорогу.

Девушка заверяет, что действия рэпера причинили ей значительную психологическую и эмоциональную боль. Николь требует возмещения медицинских расходов и компенсации за потерю гаджета, которая привела к невозможности работать.

Также в иске фотограф просит, чтобы правоохранители выдали ордер, который запретил бы Канье приближаться к любому папарацци. Адвокаты рэпера пока на иск не отреагировали.

Они, очевидно, заняты другим делом. Недавно против американского рэпера и его линии одежды Yeez подала в суд компания The Gap. Оказывается, Канье Уэст несогласованно изменил интерьер в доме, который снимает в Лос-Анджелесе.

Также мы рассказывали, что блогерша Рамина Эсхакзай обнародовала заявление в полицию против своего обидчика.