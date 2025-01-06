Канье Уэст показался с Илоном Маском на фото 13-летней давности

Канье Уэст. Фото: Reuters

Американский рэпер Канье Уэст(Ye) неожиданно вспомнил свою дружбу с миллиардером Илоном Маском. Скандальный исполнитель и изобретатель познакомились в далеком 2011 году.

Архивную фотографию Уэст опубликовал в X.

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В своих соцсетях рэпер посвятил целую цепочку, посвященную его дружбе с миллиардером. Канье опубликовал фотографию 13-летней давности, на которой позировал рядом с Маском на фоне одного из его изобретений в ангаре Space X.

Канье Уэст и Элон Маск

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🧵А нить: pic.twitter.com/Ef63rAj0Gk — 𝗔𝗽𝗼𝗹𝗹𝗼 (@apollovwrld) 4 января 2025

Однако на одном фото Уэст не остановился. В комментариях к первой фотографии он впоследствии опубликовал еще несколько снимков со своим товарищем, сделанных в разные годы.

"Величайшие из всех времен здесь. Илон and Ye — это как Месси и Роналду", — написал в ответ на комментарии фанов рэпер.

Напомним, ранее Канье Уэст снова показал свою жену обнаженной.

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