Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Каньє Вест примудрився засмутити родину свої епатажної дружини arrow

Каньє Вест примудрився засмутити родину свої епатажної дружини

11 жовтня 2023 15:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Каньє Вест примудрився засмутити родину свої епатажної дружини
Дружина Каньє Веста Б’янка Ченсорі. Фото: instagram.com/bianca.censori_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі не навідала свою родину під часи візиту до Італії. Епатажна модель уникала своїх родичів.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Не знайшли часу на родину

Скандальна пара побувала у Венеції, Мілані та Флоренції, але не відвідувала там нікого з родичів. Як розповіла двоюрідна сестра Б'янки Фабіола Ченсорі, хоча пара привернула до себе багато уваги під час поїздки, сім'я відчуває, що Б'янка ігнорує її.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Backgrid (@backgrid_usa)

"Ми не бачили тут нікого з родини Б'янки вже багато років. Я ніколи не зустрічалася з Б'янкою, але мені дуже хотілося б це зробити: шкода, що вона не приїхала до нас у гості, коли була у відпустці тут, в Італії. Ми могли б показати їй, де виросли її батько, його брати і сестри, а також її бабуся і дідусь. Її батько приїхав сюди багато років тому, і ми провели чудовий вечір разом з усією родиною. Було чудово побачити його, але що стосується Б'янки та Каньє, без коментарів. Ми почуваємося трохи проігнорованими", — говорить сестра дружини Каньє Веста.

Бабуся та дідусь Б'янки Філіппо та Грація Ченсорі емігрували з Італії у 1960 році зі своїми п'ятьма дітьми. Нещодавно стало відомо, що батько Б'янки та два її дядьки стали відомими в Австралії кримінальними авторитетами.

Каньє Вест одружився з Б'янкою Ченсорі через місяць після офіційного розлучення з Кім Кардаш'ян "з релігійних причин", оскільки поклявся утримуватися від інтимних стосунків до весілля. Друзі дівчини вважають, що він повністю підкорив дружину своїй волі. Музикант навіть склав для Б'янки правила, де вказано, що їй носити і їсти, при цьому їй заборонено розмовляти в публічних місцях.

Раніше екснаречена Каньє Веста шокувала подробицями їхнього роману.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Неспокійні гроші. Скільки заробляє міністр енергетики Герман Галущенко під час війни

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз