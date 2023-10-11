Каньє Вест примудрився засмутити родину свої епатажної дружини

Дружина Каньє Веста Б’янка Ченсорі. Фото: instagram.com/bianca.censori_official/

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі не навідала свою родину під часи візиту до Італії. Епатажна модель уникала своїх родичів.

Про це пише Daily Mail.

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Скандальна пара побувала у Венеції, Мілані та Флоренції, але не відвідувала там нікого з родичів. Як розповіла двоюрідна сестра Б'янки Фабіола Ченсорі, хоча пара привернула до себе багато уваги під час поїздки, сім'я відчуває, що Б'янка ігнорує її.

"Ми не бачили тут нікого з родини Б'янки вже багато років. Я ніколи не зустрічалася з Б'янкою, але мені дуже хотілося б це зробити: шкода, що вона не приїхала до нас у гості, коли була у відпустці тут, в Італії. Ми могли б показати їй, де виросли її батько, його брати і сестри, а також її бабуся і дідусь. Її батько приїхав сюди багато років тому, і ми провели чудовий вечір разом з усією родиною. Було чудово побачити його, але що стосується Б'янки та Каньє, без коментарів. Ми почуваємося трохи проігнорованими", — говорить сестра дружини Каньє Веста.

Бабуся та дідусь Б'янки Філіппо та Грація Ченсорі емігрували з Італії у 1960 році зі своїми п'ятьма дітьми. Нещодавно стало відомо, що батько Б'янки та два її дядьки стали відомими в Австралії кримінальними авторитетами.

Каньє Вест одружився з Б'янкою Ченсорі через місяць після офіційного розлучення з Кім Кардаш'ян "з релігійних причин", оскільки поклявся утримуватися від інтимних стосунків до весілля. Друзі дівчини вважають, що він повністю підкорив дружину своїй волі. Музикант навіть склав для Б'янки правила, де вказано, що їй носити і їсти, при цьому їй заборонено розмовляти в публічних місцях.

Раніше екснаречена Каньє Веста шокувала подробицями їхнього роману.