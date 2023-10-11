Каньє Вест примудрився засмутити родину свої епатажної дружини

Жена Канье Уэста Бьянка Ченсори. Фото: instagram.com/bianca.censori_official/

Жена Канье Уэста Бьянка Ченсори не проведала свою семью во время визита в Италию. Эпатажная модель избегала своих родственников.

Об этом пишет Daily Mail.

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Скандальная пара побывала в Венеции, Милане и Флоренции, но не посетила там никого из родственников. Как рассказала двоюродная сестра Бьянки Фабиола Ченсори, хотя пара привлекла к себе много внимания во время поездки, семья чувствует, что Бьянка игнорирует ее.

"Мы не видели здесь никого из семьи Бьянки уже много лет. Я никогда не встречалась с Бьянкой, но мне очень хотелось бы это сделать: жаль, что она не приехала к нам в гости, когда была в отпуске здесь, в Италии. Мы могли бы показать ей, где выросли ее отец, его братья и сестры, а также ее бабушка и дедушка. Ее отец приехал сюда много лет назад, и мы провели прекрасный вечер вместе со всей семьей. Было прекрасно увидеть его, но что касается Бьянки и Канье, без комментариев. Мы чувствуем себя немного проигнорированными", — говорит сестра жены Канье Веста.

Бабушка и дедушка Бьянки Филиппо и Грация Ченсори эмигрировали из Италии в 1960 году со своими пятью детьми. Недавно стало известно, что отец Бьянки и два ее дяди стали известными в Австралии криминальными авторитетами.

Канье Уэст женился на Бьянке Ченсори через месяц после официального развода с Ким Кардашьян "по религиозным причинам", поскольку поклялся воздерживаться от интимных отношений до свадьбы. Друзья девушки полагают, что он полностью покорил жену своей воли. Музыкант даже составил для Бьянки правила, где указано, что ей носить и есть, при этом ей запрещено разговаривать в публичных местах.

Ранее экс-подруга Канье Уэста шокировала подробностями их романа.