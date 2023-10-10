Пропонував зробити пластичну операцію: екснаречена Каньє Веста шокувала подробицями їхнього роману
Джулія Фокс поділилася подробицями свого роману з репером Каньє Вестом. Модель готує нові мемуари Down The Drain.
Про це пише Daily Mail.
Шокуючі подробиці стосунків з Каньє Вестом
33-річна Джулія пише про те, як 46-річний Каньє романтично переслідував її за допомогою текстових повідомлень і "десятків телефонних дзвінків", перш ніж запросити її приєднатися до нього на новорічній вечірці в Маямі. Джулія стверджує, що спочатку відхилила пропозицію, але передумала, коли Каньє, з яким вона зустрічалася один місяць на початку 2022 року, пообіцяв відвезти її на подію на приватному літаку.
Після зустрічі в клубі Каньє вивів її на вулицю на автостоянку та розстебнув блискавку на штанях, щоб помочитися.
"Каньє починає мочитися на стіну, і я швидко прикриваю його", — пригадує Джулія, додавши, що вона кричала на перехожих, щоб вони не фотографували.
"Коли він знову застібнув штани, він обійняв мене і притягнув до себе, пристрасно цілуючи", — додала вона.
Модель також написала, що пара тусувалася в готельному номері, коли репер запропонував заплатити за збільшення її грудей.
"Ми проводимо день, граючи в Uno. "Я зроблю тобі груди, якщо хочеш", — сказав він", — пригадує Джулія, яка відхилила пропозицію.
Джулія сказала The Guardian, що вона зрозуміла, що її "використовують як пішака в цьому великому плані помститися колишній дружині Каньє, Кім Кардаш’ян".
"Це принизливо. Опинитися в такому дурному становищі", — сказала модель про стосунки.
Джулія сказала, що Каньє "налаштував" її проти Кім. Репер почав використовувати соціальні мережі, щоб переслідувати Кім і розголошувати її особисте життя.
"Я просто відчувала себе його маленькою маріонеткою", — додала вона.
Нагадаємо, Каньє Вест створив суворий режим для нової дружини.
Раніше Кім Кардаш'ян приголомшила домашньою фотосесією у крихітній білизні.