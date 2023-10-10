Пропонував зробити пластичну операцію: екснаречена Каньє Веста шокувала подробицями їхнього роману

Джулія Фокс та Каньє Вест. Фото: instagram.com/julia_fox_west/

Джулія Фокс поділилася подробицями свого роману з репером Каньє Вестом. Модель готує нові мемуари Down The Drain.

Про це пише Daily Mail.

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33-річна Джулія пише про те, як 46-річний Каньє романтично переслідував її за допомогою текстових повідомлень і "десятків телефонних дзвінків", перш ніж запросити її приєднатися до нього на новорічній вечірці в Маямі. Джулія стверджує, що спочатку відхилила пропозицію, але передумала, коли Каньє, з яким вона зустрічалася один місяць на початку 2022 року, пообіцяв відвезти її на подію на приватному літаку.

Після зустрічі в клубі Каньє вивів її на вулицю на автостоянку та розстебнув блискавку на штанях, щоб помочитися.

Модель та акторка Джулія Фокс. Фото: instagram.com/juliafox/

"Каньє починає мочитися на стіну, і я швидко прикриваю його", — пригадує Джулія, додавши, що вона кричала на перехожих, щоб вони не фотографували.

"Коли він знову застібнув штани, він обійняв мене і притягнув до себе, пристрасно цілуючи", — додала вона.

Модель також написала, що пара тусувалася в готельному номері, коли репер запропонував заплатити за збільшення її грудей.

"Ми проводимо день, граючи в Uno. "Я зроблю тобі груди, якщо хочеш", — сказав він", — пригадує Джулія, яка відхилила пропозицію.

Джулія сказала The Guardian, що вона зрозуміла, що її "використовують як пішака в цьому великому плані помститися колишній дружині Каньє, Кім Кардаш’ян".

"Це принизливо. Опинитися в такому дурному становищі", — сказала модель про стосунки.

Джулія сказала, що Каньє "налаштував" її проти Кім. Репер почав використовувати соціальні мережі, щоб переслідувати Кім і розголошувати її особисте життя.

"Я просто відчувала себе його маленькою маріонеткою", — додала вона.

Нагадаємо, Каньє Вест створив суворий режим для нової дружини.

Раніше Кім Кардаш'ян приголомшила домашньою фотосесією у крихітній білизні.