Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Каньє Вест створюватиме одяг для епатажної дружини arrow

Каньє Вест створюватиме одяг для епатажної дружини

23 січня 2025 10:55
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Каньє Вест випустить лінійку жіночого одягу
Каньє Вест і Б'янка Цензорі. Фото: instagram/ye
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Репер Каньє Вест замахнувся на модну імперію своєї колишньої дружини Кім Кардаш`ян Skims. Скандальний артист випустить боді з напрочуд схожим дизайном.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Каньє Вест випустить колекцію жіночого одягу

Каньє Вест анонсував жіночу колекцію Yzy, яка виглядає напрочуд знайомо. Репер на своїй сторінці в Instagram поділився фотографією чорного боді з глибоким вирізом, ідентичного до тих, які часто носить його дружина Б'янка Цензорі, і потішив шанувальників новим проєктом.

"Скоро жіноча колекція Yzy. МАСШТАБУВАННЯ ІННОВАЦІЙ. Для тих, хто носить одяг, якого немає в Yeezy, бійтеся, дуже бійтеся", — написав Вест.

Він також розкритикував колишнього партнера Yeezy — компанію Adidas, яка розірвала вигідний контракт з репером у 2022 році після запуску футболки з написом "White Lives Matter" та антисемітських коментарів репера.

"Жодна корпорація не використовує мою платформу, не використовує мене. Не стягує з нашої спільноти надмірну плату, ігноруючи моє бачення і напрямок. Тепер моє бачення оживає, і я маю вендету Джона Віка проти кожної модної компанії, як казав мій колега по Близнюкам Тупак: "Die mutherf-ker Die""", — додав репер.

Каньє Вест створюватиме одяг для епатажної дружини - фото 1
Боді з нової лінійки одягу Каньє Веста. Фото: instagram/ye

Нагадаємо, раніше Каньє Вест несподівано пригадав свою дружбу з Ілоном Маском та показав їхнє фото 13-річної давнини.

Також ми писали, що скандальний репер показав оголену дружину на пікантних фото.

Каньє Вест мода одяг закордонні зірки стиль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:37 Атаки дронів створюють фінансовий тиск, — командир служби БпЛА

11:34 Україна домоглася компенсації за забруднення морських вод

11:12 Україна евакуювала моряків, які були в полоні єменських хуситів

11:10 День соборності у Філадельфії — фоторепортаж Новини.LIVE

11:03 На Сонці помітили кілька спалахів — прогноз магнітних бур

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:01 Столиця криміналу — Одеса опинилася у ТОП небезпечних міст

11:00 Програму "Тепла зима" продовжили — хто отримає 6,5 тис. грн

10:56 Володимир Кличко відповів, чи повернеться на ринг

10:52 У Києві завищили ціну матеріалів для ремонту парку — деталі

10:33 У Повітряних силах повідомили кількість збитих дронів — зведення

11:37 Атаки дронів створюють фінансовий тиск, — командир служби БпЛА

11:34 Україна домоглася компенсації за забруднення морських вод

11:12 Україна евакуювала моряків, які були в полоні єменських хуситів

11:10 День соборності у Філадельфії — фоторепортаж Новини.LIVE

11:03 На Сонці помітили кілька спалахів — прогноз магнітних бур

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:01 Столиця криміналу — Одеса опинилася у ТОП небезпечних міст

11:00 Програму "Тепла зима" продовжили — хто отримає 6,5 тис. грн

10:56 Володимир Кличко відповів, чи повернеться на ринг

10:52 У Києві завищили ціну матеріалів для ремонту парку — деталі

10:33 У Повітряних силах повідомили кількість збитих дронів — зведення

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

Text

08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

Text

00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

22 січня 2025
Text

19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

Text

18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Text

13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Text

12:33 Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати