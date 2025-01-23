Каньє Вест випустить лінійку жіночого одягу

Каньє Вест і Б'янка Цензорі. Фото: instagram/ye

Репер Каньє Вест замахнувся на модну імперію своєї колишньої дружини Кім Кардаш`ян Skims. Скандальний артист випустить боді з напрочуд схожим дизайном.

Про це пише Page Six.

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Каньє Вест анонсував жіночу колекцію Yzy, яка виглядає напрочуд знайомо. Репер на своїй сторінці в Instagram поділився фотографією чорного боді з глибоким вирізом, ідентичного до тих, які часто носить його дружина Б'янка Цензорі, і потішив шанувальників новим проєктом.

"Скоро жіноча колекція Yzy. МАСШТАБУВАННЯ ІННОВАЦІЙ. Для тих, хто носить одяг, якого немає в Yeezy, бійтеся, дуже бійтеся", — написав Вест.

Він також розкритикував колишнього партнера Yeezy — компанію Adidas, яка розірвала вигідний контракт з репером у 2022 році після запуску футболки з написом "White Lives Matter" та антисемітських коментарів репера.

"Жодна корпорація не використовує мою платформу, не використовує мене. Не стягує з нашої спільноти надмірну плату, ігноруючи моє бачення і напрямок. Тепер моє бачення оживає, і я маю вендету Джона Віка проти кожної модної компанії, як казав мій колега по Близнюкам Тупак: "Die mutherf-ker Die""", — додав репер.

Боді з нової лінійки одягу Каньє Веста. Фото: instagram/ye

Нагадаємо, раніше Каньє Вест несподівано пригадав свою дружбу з Ілоном Маском та показав їхнє фото 13-річної давнини.

Також ми писали, що скандальний репер показав оголену дружину на пікантних фото.